Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. D. (35), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teška krađa, dok se za još jednom osobom intenzivno traga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u pomaganju.

Sumnja se da je S. D., u periodu od 9 - 26. januara, kao zaposlena u jednom privrednom društvu iz Beograda, otuđila novac ovog preduzeća u iznosu od 149.500.000 dinara, tako što je sa računa ovog pravnog lica novac prenela na lični račun osumnjičenog za kojim se traga, iako joj ti poslovi nisu bili povereni u radu, i na taj način mu pribavila protivpravnu imovinsku korist.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužilaštvu.

