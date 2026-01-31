Slušaj vest

Na magistralnom putu između Novog Pazara i Raške, u neposrednoj blizini tehničkog pregleda „Lađar“, večeras je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila marke BMW.

Kako se vidi na fotografijama sa mesta događaja i prema informacijama sa terena, u sudaru su učestvovali BMW X5 i BMW E46, oba sa novopazarskim registarskim oznakama. Od sile udara, oba vozila su pretrpela ogromnu materijalnu štetu, a delovi automobila rasuti su duž kolovoza.

1/3 Vidi galeriju Sudar 2 BMW-a kod Novog Pazara Foto: Sandžak Danas

Posebno zabrinjava činjenica da su vozila nakon sudara ostala na velikom razmaku — procenjuje se i do 200 metara, što, prema rečima očevidaca, jasno ukazuje na izuzetno veliku brzinu u trenutku nezgode. Oba automobila ostala su bez točkova i izbačena van kolovoza, u putni pojas i pored puta.

U ovom udesu dve osobe, koje su se nalazile u vozilu BMW E46, zadobile su lakše telesne povrede i njima je ukazana lekarska pomoć. Na sreću, teže povređenih nije bilo. Na lice mesta brzo su stigle policijske patrole koje vrše uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok ove saobraćajne nezgode. Zbog uviđaja i uklanjanja ostataka vozila, saobraćaj se na ovom delu magistrale odvija otežano, uz naizmenično propuštanje vozila.

Na teren je izašla i vatrogasno-spasilačka jedinica, ali, kako je potvrđeno, nije bilo potrebe za njihovom intervencijom jer nije došlo do zapaljenja vozila niti potrebe za izvlačenjem povređenih iz smrskanih automobila. Zbog velike količine rasutih delova po kolovozu, na lice mesta je stigla i ekipa Sekcije za puteve AD „Novi Pazar Put“, koja je angažovana na čišćenju i sanaciji puta. Po kolovozu su bili razbacani brojni delovi vozila, među kojima su ogledala, poluosovine, točkovi, pragovi, krila i vrata, što je dodatno ugrožavalo bezbedno odvijanje saobraćaja.