Osumnjičeni se tereti da je, nakon verbalnog sukoba, fizički nasrnuo na majku nanoseći joj povrede.
nasilje u porodici
MAJKU NAPAO NOŽEM PA JOJ SASUO SALVU UŽASNIH PRETNJI: Sramno i strašno nasilje u porodici u Sopotu
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sopotu uhapsili su U. Z. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici nad svojom majkom.
Sumnja se da je on, nakon verbalnog sukoba, fizički nasrnuo na majku i naneo joj povrede nožem u predelu lica.
Prema navodima iz istrage, osumnjičeni je nakon napada nastavio sa pretnjama po život oštećene.
Povređena žena je odmah po dolasku ekipe Hitne pomoći transportovana u Urgentni centar, gde joj je pružena neophodna medicinska pomoć.
O incidentu je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo, kao i Centar za socijalni rad.
Tužilac je osumnjičenom odredio zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.
