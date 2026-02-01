Slušaj vest

Vatrogasci su ubrzo izašli na lice mesta i ugasili vatru na automobilu "dačija logan" čiji je vlasnik M. N. (68), koji je istakao da ne zna ko je i zbog čega želeo da mu zapali automobil.

Kamere video nadzora snimile su trenutak kada je nepoznata osoba zapalila automobil oko 4.25 sati, a na snimku se videlo kako vozilo poliva zapaljivom tečnošću iz flaše.

Vatra se brzo proširila te je, uprkos intervenciji vatrogasaca, automobil potpuno izgoreo.

(Kurir.rs/Telegraf)

