Državljanin Švedske i državljanka Južnoafričke Republike, juče su uhapšeni zbog pokušaja likvidacije na Senjaku u Beogradu, i to glumeći dostavljače hrane na skuteru! Naime, ovaj razrađeni model izvršenja krivičnog dela odranije je poznat, a u poslednjih nekoliko godina većina likvidacija i pokušaja ubistava izvedeno je upravo po ovom modelu.

Tokom jučerašnjeg dana osujećen je plan kriminalne grupe koja je, kako se sumnja, želela da ubije, navodnog, člana kriminalne grupe Dejana Stojanovića Keke. Naime, muškarac je ušao u lokal na Senjaku maskrian u dostavljača hrane i dok je zagledao prisutne postao je sumnjiv, s obzirom da u taj restoran ne dolazi dostava. Neko od prisutnih ga je pojurio, napadač je počeo da beži, međutim ubrzo je savladan i kod njega je pronađen pištolj sa metkom u cevi i druga municija.

Dejan Stojanović Keka Foto: Shutterstock, Stefan Stojanović

- Sumnja se da su državljanin Švedske i državljanka JAR angažovani od strane, za sada nepoznatog, nalogodavca da se izvrši egzekuciju. Opservacija je trajala neko vreme, a nakon logistike tokom jučerašnjeg dana napadač je pokušao da realizuje i izvrši zadatak. Ubica i njegova saučesnica, koja je navodno, imala zaduženje da ga doveze od restorana, a potom preveze na sigurno, tačnije na adresu u štek-stan koji je ranije obezbeđen - osujećen je i napadači su uhapšeni - navodi naš izvor i objašnjava da im je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određen pritvor u trajanju do 48 sati nakon čega će biti saslušani.

Uhapšeni osumnjičeni za pokušaj ubistva Foto: Kurir

Inače, kako smo juče izveštavali, u lokalu na Senjaku od prisutnih gostiju bili su Žarko V. i Aleksandar Nešković, zvani Baja, koji je važio za bliskog čoveka Dejana Stojanovića Keke. Kekina grupa iz novobeogradskih blokova važila je za jednu od najopasnijih i najsurovijih tokom devedesetih i početkom dvehiljaditih godina. Ni danas se ne zna gde je Stojanović koji je "nestao" pre više od dve decenije, a veruje se da je negde u Južnoj Americi.

Kafić na Senjaku u kom je sprečena likvidacija Foto: Kurir

Izrešetan u teretani

Navijač FK Rada, Luka Perenčević brutalno je likvidiran po principu ubice koji je maskiran u dostavljača hrane. Kobnog dana u maju 2022. godine, u jednoj improvizovanoj teretani u garaži na Banjici u Beogradu, nedaleko od njegovog stana, ubica prerušen u dostavljača hrane ušao je lagano unutra sa torbom na leđima. Nikome ništa nije bilo sumnjivo, a ubrzo su usledili pucnji.

Ubijeni Luka Perenčević Foto: Instagram

- Luka je trenirao, a ubica je iz torbe u kojoj je trebalo da bude hrana izvadio pištolj i sasuo nekoliko hitaca u njega. Munjevitom brzinom je izašao iz garaže, seo na skuter i pobegao. Ubica Perenčevića do danas nije uhapšen - podseća naš sagovornik i dodaje da se ime Luka Perenčevića pominjali svojevremeno i na suđenju Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću u Specijalnom sudu u Beogradu. Kao motiv ubistva spominjala se prevlast nad tržištem narkotika i kokainski dug.

Dok su jedni pominjali da je Perenčević bio blizak sa Belivukom i Miljkovićem, na suđenju je svedok-saradnik Srđan Lalić, koji je otkrio sve krvave tajne klana u zamenu za blažu kaznu, otkrio da su vođe klana imale pakleni plan da "smaknu" Perenčevića i preuzmu Radovu tribinu.

Marko Miljković: Ko je moj motiv da ubijem Luku Perenčevića? Srđan Lalić: Hteo si da ga nagovoriš da ubije Dragana Supurovića, a onda da preuzmeš Radovu tribinu, pa da Luku ubijemo u Ritopeku. Marko Miljković: Šta će meni Radova tribina? Srđan Lalić: Šta će tebi onda bilo šta? Koga zavaravaš ovde, pa kao paravan za kriminalne poslove. Marko Miljković: Koliko je grupa tada zarađivala? Srđan Lalić: Nisam ti ulazio u novčanik, nisam ti ja knjigovođa.

3 meseca pratio žrtvu, ispalio 12 hitaca

Samo godinu dan kasnije, u junu 2023. godine na isti način brutalno je likvidiran Milan Jorović, kada ga je osumnjičeni maskiran u dostavljača izrešetao ispred porodične kuće u Zemunu.

Osumnjičeni i ubijeni Milan Jorović Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Više javno tužilaštvo u Beogradu, u oktobru te godine, podiglo je optužnicu protiv Gorana M., Igora G. i Darka K. koji se terete da su tri meseca pre ubistva pratili i opservirali žrtvu. Kobnog dana, Goran M. maskiran u dostavljača hrane na skuteru pratio je tokom celog dana Jorovića sve do kuće, a kada se parkirao i pokušao da izađe iz kola sasuo je kišu metaka, tačnije 12 hitaca u pravcu njegove glave, a potom pobegao.

- Jorovića su pojedini članovi porodice i komšije stavili u kola i odvezli do bolnice, ali je on i pored svih napora lekara preminuo od zadobijenih povreda. Tokom uviđaja, a kasnije i opsežne istrage, u rasvetljavanju zločina istražiteljima su pomogli snimci sa nadzornih kamera koje su maltene pokrivale celu ulicu u Zemunu - podseća naš sagovornik i dodaje:

- Pomoću kamera inspektori su i utvrdili da su "dostavljači" poslednja tri meseca pre zločina dolazili i opservirali žrtvu, tako su i identifikovani. U Višem sudu u Beogradu i dalje traje suđenje osumnjičenima za teško ubistvo.

Došao na trotinetu

Da kriminalci sve češće koriste ovaj modus operandi, pokazao je i osumnjičeni koji je u aprilu prošle godine u popodnevnim časovima ranio Crnogorca Dejana Vuksanovića u restoranu u novobeogradskom naselju Vest 65. Naime, kako smo tada izveštavali, napadač je bio maskiran u dostavljača hrane, a do mesta pucnjave dovezao se trotinetom.

- Prema snimcima sa nadzorne kamere, može se videti da je muškarac mršavije građe, obučen u odelo dostavljača sa kapuljačkom preko glave i sa maskom preko lica, vrebao i posmatrao Vukasanovića koji je sedeo za stolom odmah do vrata i to u društvu jednog muškarca. Dok je prilazio restoranu ruke je držao u džepovima, a čim je zakoračio unutra, izvadio je pištolj iz džepa i uperio ga direktno u Vuksanovića - podseća izvor i dodaje da je Vuksanović opazio napadača.

Ovo je napadač iz Westa 65