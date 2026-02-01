Slušaj vest

U selu Turija, na teritoriji opštine Kučevo, danas je u jednom stambenom objektu pronađeno lice bez znakova života, a oko tela su se nalazili ostaci nagorelog ogrevnog drveta.

Kako je saopšteno, inspektori su u 09.30 sati, po pozivu dežurne službe Policijske stanice Kučevo, upućeni na uviđaj u selo Turija, opština Kučevo, nakon prijave da se u stambenom objektu nalazi lice bez znakova života.

Prema informacijama dobijenim u 12.47 časova, oko tela su zatečeni ostaci nagorelog ogrevnog drveta, što je izazvalo sumnju na okolnosti pod kojima je smrt nastupila.

Vatrogasno-spasilačka jedinica Kučevo nije intervenisala na licu mesta.

O slučaju je obaveštena policija, a okolnosti smrti biće utvrđene daljom istragom i postupcima nadležnih organa.