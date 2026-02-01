Slušaj vest

Muškarac (62) pronađen je mrtav u svojoj kući na Petlovom brdu u Beogradu, a kako Kurir saznaje, sumnja se da je telo oko mesec dana bilo u kući.

Kako su za Kurir navele komšije preminulog muškarca, za kog navode da je policajac u penziji, on je pronađen pre nekoliko dana bez znakova života. Kako su nam ispričali, komšije su primetile da ga duže vreme nema, što im je bio signal da nešto nije u redu.

- Žao nam je našeg komšije. Odavno živi sam u porodičnoj kući, otkako se razišao od supruge. Zabrinutost za njega pokazale su komšije koje ga nisu videle danima - kaže nam jedna od žiteljki ulice na Petlovom brdu i dodaje:

- Komšija, koji ima prodavnicu bio je zabrinut za njega, kao i mi ostali u ulici, ali je on otišao korak dalje i odlučio da ga poseti i vidi zašto ga nema u naselju. Nažalost, u kući nikoga nije našao, iako je zvao i dozivao nesrećnog čoveka, odgovora nije bilo. Zatim je zabrinuto pozvao policiju i prijavio da komšiju nije video već mesec dana. 

Prema rečima naših sagovornika, ubrzo su saznali šta se desilo. 

- Policija je došla na adresu i zatekli su telo u fazi raspadanja, pravi horor. Sumnja se da je pre mesec dana preminuo... Telo je poslato na obdukciju koja će utvrditi kako i kada je tačno nastupila smrt muškarca. Mada, komšija je bio bolestan, živeo je sam, tako da je najverovatnije preminuo i eto, toliko dugo ga niko nije ni tražio ni zvao... - navode komšije za Kurir i dodaju:

- Žao nam je što se to tako završilo. Eto, možda zato što je i zima pa se neprijatni miris nije proširio iz kuće.

