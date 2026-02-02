Slušaj vest

Ime Dejana Stojanovića Keke, koji je označen kao vođa novobeogradske kriminalne grupe, već više od dve decenije izaziva strah u podzemlju, a iako je on godinama "ispod radara", ljudi koji se dovode u vezu sa njim nalaze se na nišanu!

Tako je prekjuče u jednom restoranu na Senjaku sprečena likvidacija, a kako se sumnja, potencijala meta bio je Aleksandar Nešović Baja, koji važi za "Kekinog čoveka". Zbog sumnje da je planirao da ubije, uhapšen je državljanin Švedske koji je u restoran upao maskiran u dostavljača hrane, a lisce na ruke stavljene su i njegovoj saučesnici, državljanki Južnoafričke Republike, koja ga je čekala na motoru.

Dejan Stojanović Keka Foto: Privatna Arhiva

- Evidentno je da je reč o plaćenicima i da ih je neko poslao. Ali, "dostavljač" se nije snašao. Pošto je ušao u lokal, počeo je da zagleda ljude, odmah je upao u oči i zbog toga što u taj restoran, inače, ne dolaze dostavljači. Likvidacija je sprečena, osumnjičeni su uhapšeni, a nađen je i pištolj sa metkom u cevi - podseća izvor i dodaje da je u resoranu pored Baje bio i biznismen Žarko V.

- Istraga je u toku, utvrđuje se ko je tačno bio meta, kao i po čijem nalogu su radili uhapšeni muškarac i žena - kaže izvor.

Uhapšeni na Senjaku Foto: Kurir

Aleksandar Nešović Baja se svojevremeno dovodio u vezu sa Kekom i on nije prvi njegov saradnik koji se našao na nišanu. Otkad je Keka van zemlje, u kriminalnim obračunima likvidirano je najmanje šestoro njemu bliskih ljudi, a policija je u više navrata hapsila one koji su devedesetih i dvehiljaditih pripadali Kekinom gangu.

- Stojanović je iz Srbije otišao 2006. Vezivan je za brojna krivična dela, pa i najteža, ali je Srbija raspisala poternicu za njim zbog teške krađe. Ta poternica je u međuvremeni i zastarela. Jurili su ga i van granica Srbije, jer se sumnjalo da organizuje prebacivanje velikih količina kokaina i da snabdeva tržište zapadne Evrope. U Sao Paulu je bio i optužen za međunarodni šverc droge kao pripadnik grupe Gorana Nešića Cige. Ubrzo je za njim raspisana i Interpolova poternica, ali ju je brazilski sud 2013. ukinuo, jer nije bilo dovoljno dokaza - podseća izvor:

- Gde se nalazi Stojanović, vođa kriminalne grupe koja je važila za jednu od najsurovijih, nije poznato, a spekuliše se da je na teritoriji Južne Amerike. Ipak, s obzirom na to da se njegovo ime i dalje pominje u podzemlju, nema sumnje da je on svakako prisutan na mafijaškoj sceni. Iako fizički nije u zemlji, čini se da njegov uticaj nikada nije oslabio.

Naš izvor kaže i da je vrlo izvesno da su se kriminalci, koji su devedeseth i dvehiljaditih bili označeni kao pripadnici novobeogradske krimi-grupe, sada priklonili drugoj mafijaškoj organizaciji.

- Nije neobično da u podzemlju dolazi do pregrupisavanja, promene "dresa" ili strane. Tako se neki pripadnici krimi-grupa stope sa trenutno moćnijom grupom ili sklope "saradnju" - objašnjava sagovornik.

Dejan Stanimirović Markos Foto: Policia Nacional Kolumbia