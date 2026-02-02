Slušaj vest

Ime Dejana Stojanovića Keke, koji je označen kao vođa novobeogradske kriminalne grupe, već više od dve decenije izaziva strah u podzemlju, a iako je on godinama "ispod radara", ljudi koji se dovode u vezu sa njim nalaze se na nišanu!

Tako je prekjuče u jednom restoranu na Senjaku sprečena likvidacija, a kako se sumnja, potencijala meta bio je Aleksandar Nešović Baja, koji važi za "Kekinog čoveka". Zbog sumnje da je planirao da ubije, uhapšen je državljanin Švedske koji je u restoran upao maskiran u dostavljača hrane, a lisce na ruke stavljene su i njegovoj saučesnici, državljanki Južnoafričke Republike, koja ga je čekala na motoru.

1204.jpg
Dejan Stojanović Keka Foto: Privatna Arhiva

- Evidentno je da je reč o plaćenicima i da ih je neko poslao. Ali, "dostavljač" se nije snašao. Pošto je ušao u lokal, počeo je da zagleda ljude, odmah je upao u oči i zbog toga što u taj restoran, inače, ne dolaze dostavljači. Likvidacija je sprečena, osumnjičeni su uhapšeni, a nađen je i pištolj sa metkom u cevi - podseća izvor i dodaje da je u resoranu pored Baje bio i biznismen Žarko V.

- Istraga je u toku, utvrđuje se ko je tačno bio meta, kao i po čijem nalogu su radili uhapšeni muškarac i žena - kaže izvor.

111.jpg
Uhapšeni na Senjaku Foto: Kurir

Aleksandar Nešović Baja se svojevremeno dovodio u vezu sa Kekom i on nije prvi njegov saradnik koji se našao na nišanu. Otkad je Keka van zemlje, u kriminalnim obračunima likvidirano je najmanje šestoro njemu bliskih ljudi, a policija je u više navrata hapsila one koji su devedesetih i dvehiljaditih pripadali Kekinom gangu.

- Stojanović je iz Srbije otišao 2006. Vezivan je za brojna krivična dela, pa i najteža, ali je Srbija raspisala poternicu za njim zbog teške krađe. Ta poternica je u međuvremeni i zastarela. Jurili su ga i van granica Srbije, jer se sumnjalo da organizuje prebacivanje velikih količina kokaina i da snabdeva tržište zapadne Evrope. U Sao Paulu je bio i optužen za međunarodni šverc droge kao pripadnik grupe Gorana Nešića Cige. Ubrzo je za njim raspisana i Interpolova poternica, ali ju je brazilski sud 2013. ukinuo, jer nije bilo dovoljno dokaza - podseća izvor:

- Gde se nalazi Stojanović, vođa kriminalne grupe koja je važila za jednu od najsurovijih, nije poznato, a spekuliše se da je na teritoriji Južne Amerike. Ipak, s obzirom na to da se njegovo ime i dalje pominje u podzemlju, nema sumnje da je on svakako prisutan na mafijaškoj sceni. Iako fizički nije u zemlji, čini se da njegov uticaj nikada nije oslabio.

Naš izvor kaže i da je vrlo izvesno da su se kriminalci, koji su devedeseth i dvehiljaditih bili označeni kao pripadnici novobeogradske krimi-grupe, sada priklonili drugoj mafijaškoj organizaciji.

- Nije neobično da u podzemlju dolazi do pregrupisavanja, promene "dresa" ili strane. Tako se neki pripadnici krimi-grupa stope sa trenutno moćnijom grupom ili sklope "saradnju" - objašnjava sagovornik.

1205-hro-markos-foto-policia-nacional-kolumbia.jpg
Dejan Stanimirović Markos Foto: Policia Nacional Kolumbia

Zla kob članova 

x 1. april 2020 - Dejan Stanimirović (45), zvani Markos, ubijen je u Kolumbiji u kući tamošnjeg narko-bosa. Lokalni mediji su, izveštavajući o njegovoj smrti, pisali da je on član Kekine grupe, a da je u tu zemlju došao da ugovori transport kokaina
x 14. januar 2017 - Milomir Jovanović (46) iz Vranića likvidiran je hicem iz snajpera na sahrani Novaka Todorovića na groblju u Sopotu. Jovanović je bio kum Dejana Stojanovića Keke, a likvidacija do danas nije rasvetljena
x 28. januar 2015 - Miloš Milanović Smajli (30) ubijen je ispred zgrade u kojoj je živeo u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, a zločin nije rasvetljen. Veruje se da je Milanović svojevremeno bio član novobeogradskog klana
x 24. maj 2013 - Nemanja Loncović (43), nekadašnji vlasnik restorana "Hacijenda" ubijen je u Ulici Sretena Mladenovića Mike u Rakovici. Loncović je, navodno, bio evidentiran kao član Kekine grupe čovek od poverenja Dejana Stojanovića
x 17. april 2012 - Vujadin Pejanović (34), zvani Vule Balavi, smatrao se jednim od najistaknutijih članova grupe Dejana Stojanovića Keke, likvidiran je u sačekuši ispred novobeogradskog kafića "Ki Largo"
x 23. decembar 2012 - Miloš Ljubenović Miške (31), ubijen je u Ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu kada mu je napadač ispalio četiri hica u glavu. Bio je prijatelj Vuleta Balavog i, navodno, učestvovao je u pranju novca

Ne propustiteHronika"UBI ME, UBI ME" - JAUKNUO, PA PAO NA TROTOAR I UMRO: Smajli ubijen ispred kuće na Novom Beogradu hicima s leđa - bio je Kekin čovek od poverenja (FOTO)
milos-milanovic-smajli-dejan-stojanovic-keka-kekin.jpg
HronikaKEKIN KLAN VAŽIO JE ZA JEDAN OD NAJSUROVIJI 90-TIH: Da bi pristupili njegovoj grupi morali su da ispune ovaj jezivi uslov!
keka.jpg
HronikaU KOLUMBIJI UBIJEN SARADNIK KEKINOG KLANA? Otkriveni novi DETALJI LIKVIDACIJE SRBINA Dejana Stanimirovića Markosa
188.jpg
HronikaOVO SU ČLANOVI KEKINE GRUPE KOJI SU DANAS UHAPŠENI: Godinama znani u podzemlju, povezivali ih sa ubistvima, trgovinom oružjem, krađama...
1204.jpg