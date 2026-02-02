OVO SU SVI LIKVIDIRANI KEKINI LJUDI, NJIH ŠESTORO IZGUBILO GLAVU: Stojanović već 20 godina nije u Srbiji, a njegovo ime u podzemlju izaziva strah!
Ime Dejana Stojanovića Keke, koji je označen kao vođa novobeogradske kriminalne grupe, već više od dve decenije izaziva strah u podzemlju, a iako je on godinama "ispod radara", ljudi koji se dovode u vezu sa njim nalaze se na nišanu!
Tako je prekjuče u jednom restoranu na Senjaku sprečena likvidacija, a kako se sumnja, potencijala meta bio je Aleksandar Nešović Baja, koji važi za "Kekinog čoveka". Zbog sumnje da je planirao da ubije, uhapšen je državljanin Švedske koji je u restoran upao maskiran u dostavljača hrane, a lisce na ruke stavljene su i njegovoj saučesnici, državljanki Južnoafričke Republike, koja ga je čekala na motoru.
- Evidentno je da je reč o plaćenicima i da ih je neko poslao. Ali, "dostavljač" se nije snašao. Pošto je ušao u lokal, počeo je da zagleda ljude, odmah je upao u oči i zbog toga što u taj restoran, inače, ne dolaze dostavljači. Likvidacija je sprečena, osumnjičeni su uhapšeni, a nađen je i pištolj sa metkom u cevi - podseća izvor i dodaje da je u resoranu pored Baje bio i biznismen Žarko V.
- Istraga je u toku, utvrđuje se ko je tačno bio meta, kao i po čijem nalogu su radili uhapšeni muškarac i žena - kaže izvor.
Aleksandar Nešović Baja se svojevremeno dovodio u vezu sa Kekom i on nije prvi njegov saradnik koji se našao na nišanu. Otkad je Keka van zemlje, u kriminalnim obračunima likvidirano je najmanje šestoro njemu bliskih ljudi, a policija je u više navrata hapsila one koji su devedesetih i dvehiljaditih pripadali Kekinom gangu.
- Stojanović je iz Srbije otišao 2006. Vezivan je za brojna krivična dela, pa i najteža, ali je Srbija raspisala poternicu za njim zbog teške krađe. Ta poternica je u međuvremeni i zastarela. Jurili su ga i van granica Srbije, jer se sumnjalo da organizuje prebacivanje velikih količina kokaina i da snabdeva tržište zapadne Evrope. U Sao Paulu je bio i optužen za međunarodni šverc droge kao pripadnik grupe Gorana Nešića Cige. Ubrzo je za njim raspisana i Interpolova poternica, ali ju je brazilski sud 2013. ukinuo, jer nije bilo dovoljno dokaza - podseća izvor:
- Gde se nalazi Stojanović, vođa kriminalne grupe koja je važila za jednu od najsurovijih, nije poznato, a spekuliše se da je na teritoriji Južne Amerike. Ipak, s obzirom na to da se njegovo ime i dalje pominje u podzemlju, nema sumnje da je on svakako prisutan na mafijaškoj sceni. Iako fizički nije u zemlji, čini se da njegov uticaj nikada nije oslabio.
Naš izvor kaže i da je vrlo izvesno da su se kriminalci, koji su devedeseth i dvehiljaditih bili označeni kao pripadnici novobeogradske krimi-grupe, sada priklonili drugoj mafijaškoj organizaciji.
- Nije neobično da u podzemlju dolazi do pregrupisavanja, promene "dresa" ili strane. Tako se neki pripadnici krimi-grupa stope sa trenutno moćnijom grupom ili sklope "saradnju" - objašnjava sagovornik.
x 1. april 2020 - Dejan Stanimirović (45), zvani Markos, ubijen je u Kolumbiji u kući tamošnjeg narko-bosa. Lokalni mediji su, izveštavajući o njegovoj smrti, pisali da je on član Kekine grupe, a da je u tu zemlju došao da ugovori transport kokaina
x 14. januar 2017 - Milomir Jovanović (46) iz Vranića likvidiran je hicem iz snajpera na sahrani Novaka Todorovića na groblju u Sopotu. Jovanović je bio kum Dejana Stojanovića Keke, a likvidacija do danas nije rasvetljena
x 28. januar 2015 - Miloš Milanović Smajli (30) ubijen je ispred zgrade u kojoj je živeo u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, a zločin nije rasvetljen. Veruje se da je Milanović svojevremeno bio član novobeogradskog klana
x 24. maj 2013 - Nemanja Loncović (43), nekadašnji vlasnik restorana "Hacijenda" ubijen je u Ulici Sretena Mladenovića Mike u Rakovici. Loncović je, navodno, bio evidentiran kao član Kekine grupe čovek od poverenja Dejana Stojanovića
x 17. april 2012 - Vujadin Pejanović (34), zvani Vule Balavi, smatrao se jednim od najistaknutijih članova grupe Dejana Stojanovića Keke, likvidiran je u sačekuši ispred novobeogradskog kafića "Ki Largo"
x 23. decembar 2012 - Miloš Ljubenović Miške (31), ubijen je u Ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu kada mu je napadač ispalio četiri hica u glavu. Bio je prijatelj Vuleta Balavog i, navodno, učestvovao je u pranju novca