NAĐENO TELO TIHOMIRA ZA KOJIM SE TRAGALO OD DECEMBRA Zatekli ga pored njegove kuće, u potragu bili uključeni spasioci, policija i lovci
Telo Tihomira Popovića koji je pre više meseci nestao na području planine Javor pronađeno je jutros.
Telo je pronašao njegov komšija Raško, u blizini svoje kuće, kada je krenuo u obilazak pčelinjaka. O pronalasku su odmah obaveštene nadležne službe.
Za Popovićem su od dana nestanka intenzivno tragali meštani, lovačke sekcije, kao i policija, spasioci i vatrogasci.
Nakon toliko neizvesnosti, potraga za Tihomirom Popovićem danas je tragično okončana. Uzrok ovog nemilog događaja za sada je nepoznat, a u toku je uviđaj koji sprovode nadležni organi.
Podsećamo, deda Tihomir imao je blizu 90 godina, a potraga je započeta 26.12.2025. godine, dok je teren bio izuzetno nepristupačan zbog velikih količina snega koji je tih dana dosta napadao.
