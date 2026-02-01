Slušaj vest

Telo Tihomira Popovića koji je pre više meseci nestao na području planine Javor pronađeno je jutros.

Telo je pronašao njegov komšija Raško, u blizini svoje kuće, kada je krenuo u obilazak pčelinjaka. O pronalasku su odmah obaveštene nadležne službe.

Foto: RINA

Za Popovićem su od dana nestanka intenzivno tragali meštani, lovačke sekcije, kao i policija, spasioci i vatrogasci.

Nakon toliko neizvesnosti, potraga za Tihomirom Popovićem danas je tragično okončana. Uzrok ovog nemilog događaja za sada je nepoznat, a u toku je uviđaj koji sprovode nadležni organi.

Podsećamo, deda Tihomir imao je blizu 90 godina, a potraga je započeta 26.12.2025. godine, dok je teren bio izuzetno nepristupačan zbog velikih količina snega koji je tih dana dosta napadao.