Danas, dok proces formalno kreće ispočetka, njihove rane, koje nikada nisu ni zarasle, ponovo su grubo otvorene. Pravni mehanizmi i procesne odluke možda nalažu resetovanje postupka, ali za porodice ubijene dece, vreme je stalo pre mnogo meseci. 

Šta donosi novi početak, za Kurir televiziju, otkrila nam je Zora Dobričanin Nikodinović, advokat porodica oštećenih.

Faza ispitivanja okrivljenih

Kako je završena prva faza, u nastavku nas čeka ispitivanje svedoka i izvođenje ostalih dokaza kojih ima dosta, navela je Nikodijević.

- Ponovo smo na početku krivičnog postupka povodom zla koje nas je sve zadesilo 3. maja. U ovoj fazi postupka trebalo bi makar formalno da se krene ispočetka tj. da se ponovo izjasnimo o dokaznim predlozima i da se okrivljeni izjasne o svojoj krivici, kao i o svim detaljima postupka, ukoliko to žele. Postupak je započet i trenutno se nalazimo u fazi koja se odnosi na ispitivanje okrivljenih, a ta faza je završena. U nastavku postupka sledi ispitivanje svedoka i izvođenje ostalih dokaza, pre svega pisanih dokaza koji se nalaze u spisima predmeta, a kojih ima izuzetno mnogo - rekla je Zora i dodala:

zora.jpg
Zora Dobričanin Nikodijević, advokat porodica oštećenih Foto: Kurir Televizija

Ponovno suočavanje roditelja sa ubicom svoje dece

Analizirajući ceo postupak Apelacionog suda, Nikodinović je istakla da je ovde jedini cilj da se otkrije što više detalja i da se slučaj u potpunosti rasvetli.

- Po mom mišljenju, glavni utisak ovog suđenja jeste činjenica da roditelji ubijene dece i porodica Dragana ponovo prolaze kroz isto iskustvo - ponovo se suočavaju sa ljudima koje smatraju odgovornima za smrt svoje dece. Ponovo moraju da se suoče i sa ubicom svoje dece. To predstavlja apsolutno nepotrebnu ponovnu viktimizaciju, koja je, mogla biti izbegnuta odlukom Apelacionog suda. Taj sud je mogao da otvori pretres, da postupak dovede do kraja kroz još jedno ili dva ročišta i da do sada već imamo pravnosnažnu presudu, onakvu kakvu oštećeni smatraju da zaslužuju. 

2.jpg
Zora Dobričanin Nikodijević, advokat porodica oštećenih Foto: Kurir Televizija

"Ne lečite sopstvene komplekse na svojoj deci"

Moramo osetiti momenat kada deca imaju potrebu da nam nešto kažu, da nam se pohvale ili požale, rekla je Nikodijević.

- Mnogo je faktora uticalo na ovaj zločin, ali ovo mora da bude opomena da se nikada ne smemo uspavati kada su naša deca u pitanju. Moramo budno da pratimo svaki njihov mig, svaki drhtaj i svaki uzdah. Da osetimo trenutak kada imaju potrebu nešto da nam kažu, kada žele da se požale ili pohvale. Da preko dece ne lečimo sopstvene komplekse, da ne namećemo deci neostvarene ambicije, škole, hobije i sportove koje mi želimo za njih, već da ih slušamo, pratimo i poštujemo ono što oni zaista žele.

Gde se nalaze porodice ubijene dece iz OŠ "Vladislav Ribnikar" u ovom trenutku?  Izvor: Kurir televizija

