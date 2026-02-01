Slušaj vest

Beogradska policija uhapsila je u subotu muškarca N. J. (34) zbog sumnje da je u jednom ugostiteljskom objektu u Zemunu izazvao incident, a potom pretio svojoj partnerki smrću.

Kako se saznaje, drama se dogodila u Ulici Servantesova kada je N. J. u vidno alkoholisanom stanju, nakon žučne svađe sa devojkom V. M., počeo nekontrolisano da lomi čaše i prevrće stolove po objektu. Da stvar bude gora, on je svojoj devojci pretio da će je ubiti.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaUKRALA IZ FIRME VIŠE OD 1,2 MILIONA EVRA! Pogledajte kako je u Beogradu uhapšena prevarantkinja (35) - krađe trajale 17 dana: Saučesnik u bekstvu (VIDEO)
collage.jpg
HronikaUHAPŠEN MUŠKARAC U NIŠU ZBOG PREPRODAJE PARFEMA: Sumnjiči se da je oštetio budžet države za 7 miliona dinara
1000036186.jpg
HronikaPOSVAĐALI SE U SAOBRAĆAJU, PA GA "POKOSIO" BMW-OM! Detalji incidenta u Beogradu: Osumnjičeni tvrdi da se uplašio za bezbednost svoje devojke
IMG_20251002_000733.jpg
HronikaUHAPŠEN OSUMNJIČENI (49) ZA LAŽNO PREDSTAVLJANJE DA JE PRIPADNIK BIA: Oštetio više građana za 12 miliona dinara, trgovao oružjem i ekspolzivom! (FOTO)
Zrenjanin.jpg