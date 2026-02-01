Beogradska policija uhapsila je u subotu muškarca N. J. (34) zbog sumnje da je u jednom ugostiteljskom objektu u Zemunu izazvao incident , a potom pretio svojoj partnerki smrću.

Kako se saznaje, drama se dogodila u Ulici Servantesova kada je N. J. u vidno alkoholisanom stanju, nakon žučne svađe sa devojkom V. M., počeo nekontrolisano da lomi čaše i prevrće stolove po objektu. Da stvar bude gora, on je svojoj devojci pretio da će je ubiti.