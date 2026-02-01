Radnik B. M. zadobio je teške telesne povrede kada ga je kolega D. R. pretukao metalnom šipkom u krugu firme na Batajničkom drumu u Beogradu
Napad
KOLEGE SE POSVAĐALE, PA JEDAN DOHVATIO ŠIPKU! Brutalno nasilje u firmi u Beogradu: Lomio mu kosti, muškarac zadobio TEŠKE POVREDE!
Radnik B. M. zadobio je teške povrede kad ga je kolega u subotu pretukao šipkom u krugu jedne kompanije na Batajničkom drumu u Beogradu.
Prema nezvaničnim informacijama, došlo je do verbalne svađe, a zatim i do fizičkog obračuna dvojice radnika nakon čega je D. R. uzeo metalnu šipku i kolegi naneo više brutalnih udaraca po telu i rukama.
Hitna pomoć je povređenog radnika prevezla u KBC Zemun gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Policija je, prema nezvaničnim informacijama, uhapsila D.R. kome je određeno zadržavanje do 48 sati.
Istragu vodi Treće opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu.
Kurir.rs/Telegraf
