KURIR SAZNAJE! U TOKU PRETRESI NA VIŠE LOKACIJA: Velika akcija policije i VJT u Beogradu, rekordna zaplena
U velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilašta u Beogradu koja je od jutros u toku u Beogradu, kako Kurir saznaje, zaplenjena je velika količina psihoaktivnih tableta.
Kako saznajemo, u Zemunu i Zemun polju, zaplenjeno je više od pola miliona psihoaktivnih tableta.
Pretresi su u toku.
