U velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilašta u Beogradu koja je od jutros u toku u Beogradu, kako Kurir saznaje, zaplenjena je velika količina psihoaktivnih tableta.

Kako saznajemo, u Zemunu i Zemun polju, zaplenjeno je više od pola miliona psihoaktivnih tableta.

Pretresi su u toku.

