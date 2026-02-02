Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja za posebne akcije, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Požarevac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 500.000 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci i uhapsili dve osobe.

Policijska akcija u Zemunu Izvor: VJT/MUP

- Zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga uhapšeni su G. Đ. (61) i M. I.(42) - navodi se u saopštenju MUP.

U velikoj akciji policije i VJT u Beogradu zaplenjeno pola miliona psihoaktivnih tableta Foto: VJT/MUP

Policija je, kako se dodaje, u ulici Antona Klemenčića u Zemunu, u garaži koju sukoristili osumnjičeni, u kutijama pronašla tablete sa liste psihoaktivnih supstanci koje su, kako se sumnja, osumnjičeni čuvali radi dalje prodaje.