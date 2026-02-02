Slušaj vest

Kako je Kurir pisao, prema zvaničnim informacijama požar je podmetnut jer je izbio na dva različita mesta. Čule su se i detonacije. Nema povređenih lica.

Da li su ovi incidenti povezani i ko stoji iza toga, za jutarnji program Kurir televizije, govorio je Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije".

Osveta i zavist kao motivi izvršioca krivičnih dela

Pored mogućnosti da je reč o piromanima, otvara se i verovatnoća nepažnje da je dementna osoba zapalila cigaretu, ostavila je i tako izazvala požar, naveo je Blažo Marković.

- Ne može sve da se dogodi u isto vreme, razlika između tih požara je bila nekih 15 do 20 minuta. Kada govorimo o piromaniji, treba razjasniti jednu stvar. Piromanija se vezuje za mentalno obolela lica i u ogromnoj većini slučajeva, odnosno u 99,9 odsto takvi požari imaju potpuno drugačiju pozadinu. U ovom konkretnom slučaju se isključuje mogućnost da je reč o piromanima. Ovde pre možemo govoriti o izvršiocima krivičnih dela, i to iz različitih motiva. Postoje, naravno, i slučajevi nepažnje, poput onog kada dementna osoba zapali cigaretu, ostavi je i tako izazove požar. Takvi incidenti se uglavnom dešavaju kod starijih i bolesnih ljudi - rekao je Blažo i dodao:

Blažo Marković, predsednik pokreta Novi ljudi - nova snaga Srbije Foto: Kurir Televizija

Koliko su česti ovakvi slučajevi?

Kako Marković tvrdi, iako je u većini slučajeva ovakvih krivičnih dela reč o mogućem kriminalnom obračunu, ne mora da znači da su izvršioci kriminalci.

- Svedoci smo velike štete, poput one u Zemunu bez ljudskih žrtava. Ako isključimo piromaniju, postavlja se pitanje koliko su ovakvi slučajevi česti i da li se iza njih kriju kriminalni motivi. U velikom broju slučajeva, možda čak i u 99 odsto, reč je o nekoj vrsti kriminalnog obračuna, ali to ne znači nužno da su izvršioci klasični kriminalci. Motivi mogu biti i lični.

Koliko su česti požari koji su se desili u Zemunu i na Čukarici? Izvor: Kurir televizija

