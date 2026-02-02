KRIMINALNI OBRAČUN POZADINA POŽARA NA ČUKARICI I ZEMUNU? Izgorelo 6 automobila, fasada, odjekivale detonacije, evo šta je MOGUĆI MOTIV
Podsetimo, u Zemunu, u nedelju rano ujutru je izgorelo šest automobila i deo fasade jedne zgrade, dok je na Čukarici zapaljeno još jedno vozilo.
Kako je Kurir pisao, prema zvaničnim informacijama požar je podmetnut jer je izbio na dva različita mesta. Čule su se i detonacije. Nema povređenih lica.
Da li su ovi incidenti povezani i ko stoji iza toga, za jutarnji program Kurir televizije, govorio je Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije".
Osveta i zavist kao motivi izvršioca krivičnih dela
Pored mogućnosti da je reč o piromanima, otvara se i verovatnoća nepažnje da je dementna osoba zapalila cigaretu, ostavila je i tako izazvala požar, naveo je Blažo Marković.
- Ne može sve da se dogodi u isto vreme, razlika između tih požara je bila nekih 15 do 20 minuta. Kada govorimo o piromaniji, treba razjasniti jednu stvar. Piromanija se vezuje za mentalno obolela lica i u ogromnoj većini slučajeva, odnosno u 99,9 odsto takvi požari imaju potpuno drugačiju pozadinu. U ovom konkretnom slučaju se isključuje mogućnost da je reč o piromanima. Ovde pre možemo govoriti o izvršiocima krivičnih dela, i to iz različitih motiva. Postoje, naravno, i slučajevi nepažnje, poput onog kada dementna osoba zapali cigaretu, ostavi je i tako izazove požar. Takvi incidenti se uglavnom dešavaju kod starijih i bolesnih ljudi - rekao je Blažo i dodao:
Koliko su česti ovakvi slučajevi?
Kako Marković tvrdi, iako je u većini slučajeva ovakvih krivičnih dela reč o mogućem kriminalnom obračunu, ne mora da znači da su izvršioci kriminalci.
- Svedoci smo velike štete, poput one u Zemunu bez ljudskih žrtava. Ako isključimo piromaniju, postavlja se pitanje koliko su ovakvi slučajevi česti i da li se iza njih kriju kriminalni motivi. U velikom broju slučajeva, možda čak i u 99 odsto, reč je o nekoj vrsti kriminalnog obračuna, ali to ne znači nužno da su izvršioci klasični kriminalci. Motivi mogu biti i lični.
