Zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je 9. decembra nastradala Elizabeta G. (53) iz sela Vrelo, podneta je krivična prijava protiv vozača autobusa I.Ž. koji je tog jutra saobraćao na relaciji Svrljig - Niš, saznaje Blic. Nesreća se dogodila oko 6 časova ujutru kada je nesrećna žena krenula od svoje kuće ka stotinak metara udaljenom autobuskom stajalištu.

Nakon prolaska autobusa završila je u jarku pored puta gde je po rečima meštana ubrzo izdahnula.

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu potvrđuju podnošenje krivične prijave protiv vozača koji će biti saslušan u svojstvu osumnjičenog.

"PU Niš podneo je krivičnu prijavu protiv vozača I. Ž. zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz čl. 297 st. 4 u vezi čl 289 st. 3 KZ. Osumnjičeni još uvek nije saslušan, imajući u vidu da je predmetna krivična prijava primljena u OJT Niš dana 27.januara 2026. godine, te će u nastavku dokaznog postupka pred javnim tužilaštvom biti saslušan osumnjičeni, ispitani svedoci i preduzete druge dokazne radnje", naveo je portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu Vladimir Stanojević.

Meštani sela Vrelo opisali su kako se desila saobraćajna nesreća u kojoj je poginula žena, njihova komšinica, koja je na niškoj velikoj pijaci imala tezgu za prodaju voća.

"Ljudi su videli Lizu kako izlazi iz kuće i kreće ka autobuskom stajalištu. Onda je nešto puklo jako, svi su se naglo okrenuli i pogledali ponovo u njenom pravcu. Ali, Lize više nije bilo pored puta", opisao je dramatične trenutke tragedije jedan meštanin Vrela.

Obdukcija pokazala da je smrt nasilna

Iako po navodima tužilaštva na telu prilikom uviđaja nije bilo vidljivih povreda, prema saznanjima lista obdukcija tela nastradale žene pokazala je povrede grudnog koša koje ukazuju da je smrt - nasilna.

Kako se tačno desila ova teška saobraćajna nesreća, i na koji način je Elizabeta zadobila smrtonosne povrede, međutim, još uvek zvanično nije saopšteno.

Vrata autobusa se otvorila u toku vožnje?

Po rečima meštana, na osnovu izjava komšija iz sela koji su bili nedaleko od mesta nesreće, Elizabeta nastradala tako što su je udarila bočna vrata poklopca motora na autobusu koji je prošao kraj nje, a koja su se, po svemu sudeći, otvorila u toku vožnje usled neispravnosti. Da li je nastradala žena na taj način zadobila smrtonosne povrede, još uvek zvanično nije saopšteno.

Poginula na 50 metara od svoje kuće

Meštani Vrela posvedočili su da je Elizabeta - koju su svi zvali Liza od milja, poginula na oko 50 metara od svoje kuće, krećući se prema autobuskom stajalištu.

"Kao i svakog jutra, krenula je na posao na pijacu, izašla je iz kuće koja se nalazi pored puta i krenula ka stajalištu koje je oko 100 metara od njene kuće. Ljudi koji su stajali na stajalištu su je videli kako ide ka njima", navode oni.

Ljudi koji su bili na autobuskom stajalištu, zaustavili su autobus čim su čuli udarac nakon prolaska pored Elizabete.

"Prošao je autobus i Lizu više nisu videli. Zaustavili su taj autobus i počeli da viču vozaču: “Ženu si ubio”. On je to negirao, nije mogao da poveruje da se tako nešto desilo. Branio se da nije nikoga udario. “Gasi autobus”, vikali su mu ljudi”, ispričao je jedan meštanin Vrela.

Ljudi koji su čekali autobus su pritrčali do Elizabete, koja je, po priči meštana, još nekoliko trenutaka davala znakove života. Hitna pomoć koja je došla na mesto nesreće, nažalost, mogla je da konstatuje samo smrt. Policija i tužilaštvo obavili su uviđaj na mestu nesreće a naložena je i obdukcija. Prikupljeni su i tragovi sa autobusa, koji je kompletno forenzički obrađen.

Nastradala žena sahranjena je u prisustvu velikog broja rođaka i prijatelja porodice. Na mestu pogibije, meštani su palili sveće. Ostavljene su dve roze ruže i dve šoljice kafe.