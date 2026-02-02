Slušaj vest

Kako se sumnja, na snimcima se vidi jedan od osumnjičenih maskiran u dostavljača hrane neposredno pre nego što je ispalio smrtonosne hice u Jorovića.

Osumnjičeni za ubistvo Jorovića i Milan Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Pratili i opservirali žrtvu

Na snimcima koji beleže kretanje osumnjičenih u satima koji su prethodili likvidaciji je, kako je rečeno pred sudom, prikazana putanja kretanja Gorana M., za kog tužilaštvo tvrdi da je neposredni izvršilac zločina.

Prvi snimci potiču sa Ledina, gde je osumnjičeni Goran M., prema optužnici, živeo u iznajmljenom stanu. Na njima se vidi muškarac koji pešice napušta ulicu i, kako se pretpostavlja, odlazi ka vozilu. Potom su prikazani snimci kretanja automobila marke "pežo" ka Altini, a na jednom od zaustavljenih kadrova vidi se i lice osobe koja leži na zadnjem sedištu, iza suvozačevog mesta.

Nakon toga, sud je imao uvid u snimke na kojima se vidi maskirani muškarac obučen kao dostavljač hrane, sa rancem za dostavu, kako bez registarskih tablica na motoru kreće iz Servantesove ulice na Altini ka kući Milana Jorovića.

- Na snimcima se jasno vidi kompletna putanja kretanja osumnjičenog, od trenutka kada izlazi iz kraja na Ledinama, preko vožnje do Altine, pa sve do momenta kada, maskiran u dostavljača hrane, motorom prilazi kući ubijenog. Na jednom od snimaka uočava se i lice osobe na zadnjem sedištu automobila, što je bio jedan od ključnih detalja tokom istrage - objašnjava izvor Kurira.

"Podseća na mene, ali nisam ja"

Prikazan je i snimak na kojem se isti maskirani muškarac vidi kako prolazi pored autoperionice koja se nalazi u neposrednoj blizini Jorovićeve kuće, nakon čega sledi snimak samog izvršenja krivičnog dela.

Sud je najavio da će se na narednom pretresu prikazivati dodatni video-materijal.

Optuženi Goran M. je, povodom snimka sa početka, izjavio da lice koje se vidi "podseća na njega", ali je negirao da je to on.

Podsetimo, trojica optuženih sumnjiče se da su Milana Jorovića duži vremenski period pratili i opservirali, a da je kobnog popodneva egzekutor na motoru, prerušen u dostavljača hrane, sačekao da se Jorović parkira nedaleko od kuće, nakon čega je pucao u njega.

- Na osnovu nadzornih kamera utvrđeno je da su Jorovića osumnjičeni u više navrata pratili i opservirali, zbog čega su ubrzo i uhapšeni. Goran M. se tereti da je neposredni izvršilac, Darko K. za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok se Igor G. brani sa slobode - podseća izvor Kurira.

Negirao i ranije Nakon hapšenja, samo je jedan od optuženih izneo odbranu na glavnom pretresu. - Nisam kriv i nemam veze sa krivičnim delom koje mi se stavlja na teret. Ne želim da odgovaram na pitanja - izjavio je Goran M., dok su se ostala dvojica branila ćutanjem.

"Sve je bilo krvavo..."

Nedavno je za Kurir govorila i Jorovićeva nevenčana supruga.