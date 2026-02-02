Otac Miodrag veruje da bi Milena Kitanović bila živa da su lekari ozbiljno radili svoj posao

Podsetimo, Milena Kitanović (34) iz Prokuplja preminula je u niškom Kliničkom centru, nakon operacije 11. januara, samo tri dana nakon što se sa bolovima u stomaku javila lekarima u Prokuplju.

O svemu što je prethodilo Mileninoj smrti i o borbi lekara u Nišu, za Kurir televiziju, govorio je Milenin otac Miodrag Kitanović.

Ovakve tragedije ne smeju da se dogode opet

Kako je Miodrag istakao, sve njegove tvrdnje na koje je ukazivao kasnije su potvrđene nalazom zdravstvene inspekcije.

- Nekoliko dana nakon sahrane moje ćerke bio sam primoran da se obratim javnosti, jer sam uvideo da su napravljeni ozbiljni propusti od strane dežurnog lekara u Urgentnom centru. Sve ono na šta sam ukazivao kasnije je potvrđeno i nalazom zdravstvene inspekcije. Pomaka za sada nema, ali se nadam da će nadležne institucije uraditi svoj posao kako treba i da će odgovorni za smrt mog deteta biti sankcionisani, kako se ovakve tragedije više nikada ne bi ponovile - rekao je Miodrag za Redakciju i dodao:

Miodrag Kitanović, otac preminule Milene Kitanović Foto: Kurir Televizija

"Otpustili su nas uz napomenu"

Kako je Miodrag rekao, Milena se najviše žalila na neadekvatno lečenje od strane zdravstvenih radnika. Ono što ga najviše boli jeste to što je Milena u večernjim časovima, nakon što je primila infuziju, otpuštena na kućno lečenje.

- Otpustili su nas kući uz napomenu da je potrebno uraditi ehografiju abdomena i ginekološki pregled. Moja ćerka je primila infuziju, stanje joj se privremeno malo popravilo i poslati smo kući. Nažalost, moja ćerka nije dočekala ponedeljak. Ona je i tada bila u kritičnom stanju. Postavio bih pitanje tim lekarima: zašto nije hospitalizovana? Zašto nije urađena kompletna dijagnostika u bolnici u Prokuplju, kada im je sve bilo na dohvat ruke - rekao je Miodrag.

Foto: Privatna arhiva

"Svi znaju o kom lekaru je reč"

Kako je Milenin otac potvrdio, nikada neće odustati od ove borbe i doći će taj dan kada će moći da izgovori ime dežurnog lekara zbog kojeg Milena više nije živa.

- Greške su napravljene, propusti su jasni i moja ćerka, nažalost, nije dobila priliku da se bori za život. Sve se odvijalo u roku od svega nekoliko dana. Od ove borbe ne odustajem i nikada neću odustati. Ne postoji sila koja me može sprečiti da idem do kraja, dok istina ne izađe na videlo. Ne pominjem ime dežurnog lekara sa Urgentnog centra, jer mi je rečeno da to ne činim, ali doći će dan kada će se i to ime pomenuti. U Prokuplju svi znaju o kome je reč. Osim profesionalne neodgovornosti, njegovo ponašanje je bilo krajnje neprimereno, vulgarno, nepristojno i bahato. Za takav odnos prema pacijentu i porodici, zaista nemam reči.

Otac Milene Kitanović oštro o lekarima i njihovim propustima: "Nemam reči koliko su bili bahati i vulgarni" Izvor: Kurir televizija

