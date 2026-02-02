Beograd
DRAMA U ZEMUNU TOKOM NOĆI: Gorela tri automobila, proverava se da li je jedan namerno zapaljen!
Noćas oko 3.30 sati u Ulici Marije Bursać u Zemunu, kako Kurir nezvanično saznaje, izgoreo je jedan parkirani automobil, a još dva su oštećena u požaru.
Na sreću, u vatrenoj buktinji niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta.
Kako Kurir nezvanično saznaje, policija proverava da li je jedan automobil namerno zapaljen.
- Proverava se da li je jedno vozilo namerno zapaljeno - kaže izvor Kurira.
