Noćas oko 3.30 sati u Ulici Marije Bursać u Zemunu, kako Kurir nezvanično saznaje, izgoreo je jedan parkirani automobil, a još dva su oštećena u požaru.

Na sreću, u vatrenoj buktinji niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta. 

Kako Kurir nezvanično saznaje, policija proverava da li je jedan automobil namerno zapaljen. 

- Proverava se da li je jedno vozilo namerno zapaljeno - kaže izvor Kurira.

