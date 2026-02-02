Slušaj vest

Svedokinja likvidacije Ivana Milačića, koji je u bezbednosnim službama označen kao član škaljarskog klana, ispričala je u istrazi da je sa sestrom Kristinom, inače Milačićevom suprugom, neposredno pre pucnjave razgovarala kada joj je ona rekla da je Ivan dva ili tri dana ranije primetio crni džip koji ga je pratio i koji se pojavljivao ispred njihove kuće.

- Iva Čađenović navela je da je zajedno sa sestrom Kristinom Milačić došla u lokal „Taormina“, gde su sele za sto sa Ivanom Milačićem. U jednom trenutku čula je pucnje, Ivan je skočio sa stolice, a nju je neko gurnuo na pod, gde je ostala dok se sve nije završilo. Te noći joj je Kristina rekla da je Ivan dva ili tri dana ranije primetio crni džip koji ga je pratio i koji se pojavljivao ispred njihove kuće - pišu Vijesti.

Ivan Milačić Foto: screenshot Umrli.mne

Inače, prava je sreća što nije bilo još stradalih, kada je 19. jula 2025. godine, oko 23.50 časova, na terasi ugostiteljskog objekta "Taormina" u Podgorici, osumnjičeni Nikola Petrović, sa više hitaca ubio navodnog pripadnika škaljarskog klana.

U trenutku kada je zapucao, osim Milačića, za njegovim stolom nalazilo se još osoba, od kojih je jedna teško povređena jer je pogođena hicem u glavu. Osim njih, postojala je opasnost da stradaju i prolaznici. Prilikom uviđaja, u kafe-baru je pronađeno desetak čaura, kalibra devet milimetara.

Ovo proizilazi iz navoda optužnice protiv okrivljenog Nikole Petrovića. Iz prikupljenih dokaza proizilazi da je okrivljeni izvršio krivično delo teško ubistvo i krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

U tužilačkoj istrazi okrivljeni Nikola Petrović koristio se svojim zakonskim pravom i nije iznosio odbranu.

Foto: Privatna Arhiva, Uprava policije Crne Gore

Udovica opisala likvidaciju

Iz iskaza svedokinje oštećene Kristine Milačić proizilazi da je sa svojom sestrom Ivom Čađenović došla oko 23.30 časova u lokal i da su za stolom sedele sa njenim suprugom Ivanom Milačićem, Vladimirom Jovovićem, Strahinjom Raonićem i sa dve njoj nepoznate devojke.

Nakon 15 minuta, Raonić je primetio da neko ulazi i stavlja kapuljaču preko kačketa, a kako je naknadno saznala, kada je to video dao je Ivanu znak i rekao mu: „Ivane“. Zatim je pogledao u pravcu tog momka, Ivan se okrenuo, naglo ustao, ali je taj momak počeo da puca prema njima. Pucao je u Ivana, možda tri pucnja, nakon čega je Ivan pao. Ona je krenula prema tom momku vičući na njega, pa je on zapucao i prema njoj, ali se ona nekako sklonila.

Videla je i da je ranio Raonića u predelu čela. Ne seća se tačno koliko je bilo pucnjeva, ali navodi da ih je bilo dosta. Kada se ponovo okrenula, videla je da je momak na glavi imao crni kačket, a preko njega tamnu kapuljaču, te da mu je videla lice i dobro zapamtila njegove oči i obrve. Kada je kasnije gledala njegovu sliku na portalima, kao i na vestima prilikom njegovog privođenja, navela je da je sigurna da je on osoba koja je pucala. Ispričala je i da se osumnjičeni u jednom trenutku udaljio, zatim vratio, prišao Ivanu i pucao u njega još tri do četiri puta, nakon čega je pobegao u pravcu „Plavog dvora“. Takođe je navela da joj se suprug poslednja dva dana žalio da ga neko prati i da je primetio crni džip nikšićkih tablica u kojem su bila dva lica, koja su ulazila u ulicu u kojoj žive, ali da nije znao ko su te osobe.

Udovica reagovala na navode o škaljarskom klanu Udovica ubijenog Milačića reagovala je na navode da je njen suprug bio član škaljarskog klana. - Ovim putem vam se obraćam povodom natpisa vezanih za mog supruga (ubijenog Ivana Milačića) i njegovih prijatelja. Ne znam odakle izvori koji iznose informacije da su oni članovi škaljarskog klana, da je moj muž bio obezbeđenje Vladimiru Jovoviću i njegovom bratu Filipu. Moj suprug nije bio njihovo obezbeđenje, bio je veliki prijatelj sa Vladimirom Jovovićem, njegov ranjeni drug Strahinja je momak koji radi pošteno i nije bezbednosno interesantna osoba. Poštedite nas dezinformacija u svoj muci. Hvala i doviđenja - napisala je Kristina Milačić u mejlu koji je ranije prosledila crnogorskom portalu Pobjeda.

Svedok oštećeni Strahinja Raonić ispričao je da je te večeri bio sa Vladimirom Jovovićem, Ivanom Milačićem, Kristinom Milačić, njenom sestrom Ivom, kao i sa Monikom Kovačević i Mašom Ašanin. Naveo je da je kucao poruku na telefonu kada je video da neko utrčava i počinje da puca na njih. Odmah je ustao sa stolice i izgubio svest. Sledeće čega se seća jeste da se probudio i da su pored njega bili službenici Hitne pomoći i interventne jedinice. Kada je došao sebi, video je da je Ivan mrtav, dok je on zadobio povrede glave.

1/3 Vidi galeriju Uviđaj nakon likvidacije Ivana Milačića Foto: Teodora Orlandić

"Počeo je da puca na nas"

Svedokinja Monika Kovačević navela je da je te noći sa Mašom Ašanin došla u navedeni lokal.

- Kada je konobar prilazio našem stolu, ubica je počeo da puca na nas - navela je ona, dodajući da se sagnula i povukla Mašu za sobom. Kada je pucnjava prestala, videla je Ivana na podu bez znakova života, dok je Strahinja ležao krvav, sa povredom u predelu čela.

Svedok Vladimir Jovović naveo je da je sedeo sa Ivanom Milačićem i da je bio okrenut prema Ivi Čađenović, sa kojom je razgovarao, kada ga je Strahinja Raonić uhvatio za ruku i rekao: „Kume, pucaju na nas“. Nije uspeo ni da podigne glavu, već su zajedno potrčali u pravcu Osnovnog suda, dok je i dalje čuo pucnje. Seća se i da je Raonić u jednom trenutku rekao: „Evo ga, pazi“, i misli da je to rekao Milačiću.

Optužnicom je predstavljeno da je osumnjičeni Nikola Petrović 19. jula 2025. godine, oko 23.50 časova, na terasi ugostiteljskog objekta „Taormina“, u Ulici Svetozara Markovića u Podgorici, sa umišljajem ubio Ivana Milačića i pritom sa umišljajem doveo u opasnost život više osoba. Prilazeći stolu za kojim su sedeli oštećeni, iz pištolja je ispalio više metaka u pravcu Ivana Milačića, koji je zadobio povrede opasne po život, od kojih je nastupila smrt. Okrivljeni je pobegao i uhapšen je 22. jula 2025. godine u Sutomoru.

1/3 Vidi galeriju Uviđaj nakon likvidacije Ivana Milačića Foto: Teodora Orlandić

Osuđivan

Okrivljeni je ranije dva puta osuđivan presudama Osnovnog suda u Podgorici zbog krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i krivičnog dela krađa, kao i zbog krivičnih dela uništenje i oštećenje tuđe stvari i omogućavanje uživanja opojnih droga, što ukazuje da je reč o povratniku u vršenju krivičnih dela, navodi tužiteljka u obrazloženju optužnice.

Ima kombinacije, pričaće se

Svedok Dino Šainović ispričao je da ga je okrivljeni Nikola Petrović u noći između 19. i 20. jula 2025. godine oko 3.00 časa pozvao putem Instagrama i pitao da se vide.

Naveo je da nije mogao jer je spavao, te da su se sutradan videli i razgovarali o novcu koji mu je Nikola dugovao.

Petrović mu je rekao da trenutno nema novca, ali da će ga imati uskoro, dodajući da „ima neke kombinacije“ i da će se čuti.

Video-snimci

Uvidom u video-snimke sa objekata, vidi se kretanje okrivljenog pre i nakon izvršenja krivičnog dela, način na koji je delo izvršeno, kao i trenutak kada ostavlja ranac u jednoj ulici, koji je kasnije pronađen tokom uviđaja.