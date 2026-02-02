Slušaj vest

Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su optužnicom označeni kao organizatori kriminalne grupe, prema tvrdnjama tužilaštva, Lazara Vukićevića koji je jedna od sedam žrtava zloglasnog klana, namamili su u kuću u Ritopeku preko telefona visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana, Mileta Radulovića zvanog Kapetan, kog su zarobili i držali otetetog u Crnoj Gori.

Kako tvrdi tužilaštvo, sa Skaj naloga Radulovića, 14. oktobra 2020. poslali su Vukićeviću poruke predstavljajući se kao ovaj "škaljarac", a fotografije telefona i razmenjenih poruka prikazane su u Sudnici specijalnog suda u Beogradu u petak.

Miljković i Radulović Foto: Printsceen

Vukićeviću su, navodno, poslali poruku "da je Belivuk koga zovu "Vepar" u porukama otet i da ga Radulović zove da dođe da ga muči". Vukićević je to, kako se navodi, prihvatio i tako su uspeli da ga "navuku". Miljković je zakazo sastanak sa Lazarom Vukićević u 20.30 sati u Radničkoj ulici u Beogradu.

- Miljković je pisao Vukićeviću sa Radulovićeve kripte. Vukićeviću je rečeno da će da ga čekaju tamo ljudi da ga pokupe, a ti ljudi smo u stvari bili mi - rekao je ranije tokom svedočenja bivši pripadnik klana koji je postao svedok saradnik, Bojan Hrvatin.

Miljković je u čet grupu sa ostalim saradnicima, navodno poslao 4 slike na kojima je slikan ekran prepiske Lazara Vukićevića i njega u ime Mileta Radulovića, na kojima se vide poruke koje je Miljković u ime Radulovića razmenio sa njim.

Fotografije poruka Foto: Kurir

- Brate, jel bi išao da ispitaš Vepra? Al sve brate, sve! -piše u poruci za koju je Vukićević mislio da mu šalje Radulović, na šta odgovara:

- Šta god treba, brate moj. Ako hoćeš i u akciju da idemo.

- Brate, samo da ga ščepjau, kupi te moj čovek i vodi tamo. Nikome ni reči brate. Ispitaj ga sve. Kriptu da otvori i sve da kaže ološ - odgovara mu Miljković.

Foto: Kurir

- Hoću brate, kako kažeš. Samo da prođe sve kako treba. Da uspeju momci - odgovara mu Vukićević.

- To je gotovo brate za sat, zato i pišem ti.

- Ajde rode. Piši, čekam - odgovara Vukićević na šta mu sa Radulovićevog telefona stiže poruka da "bude tačan u osam na adresi". Vukićević pristaje, i potvrđuje da dolazi porukom "hoću brate".

Foto: Kurir

Ne sluteći da je namamljen u klopku, na Radulovićev telefon, prema tvrdnjama tužilaštva poslao fotografiju da je već u pokretu na šta mu stiže upozorenje "da pazi da ga neko ne prati i da pazi i vodi računa".

Foto: Kurir

Istovremeno, u sudu su izvedene i poruke koje prema tvrdnjama tužilaštva Belivuk, Miljković i ostali pripadnici kriminalne grupe razmenjuju o tome gde da namame Vukićevića, a na istu grupu Miljković potom šalje i poruku:

- Primio se Laza!

Istovrmeno, na isti način pokušali su da namame i Aleksandra Šarca, ali je on odustao.

- Braćo, Šarac se us.o, ne sme da dođe, pazi kad ne veruje ni Kapetanu, eto ti. Sve vam je jasno. Laza odj..ao Šarca i napisao je da je on jedan debil i da samo zbog Mileta piše sa njim, tako da Laza ne sumnja ništa i Laza je potvrdio da dolazi. A Šarca ćemo da vatamo. Odraćemo ga na licu mesta, na ulici sutra - pišu vođe grupe, kako tvrdi tužilaštvo u porukama dok pripremaju ubistvo Vukićevića.

Pošto su ga pripadnici klana prebacili u kuću u Ritopeku, a Belivuk i Miljković zatražili da prema njemu "budu posebno surovi i da pati najviše", ali da ga ne ubiju. Međutim, posle zverskog mučenja, prema optužnici, Vukićević je ubijen u kući u Ritopeku.

- Neka pati najviše, molimo vas braćo. I nemojte mnogo po glavi, najviše po telu, ali ovog puta dajete 102 posto sebe. Znači hvala vam, hvala do neba. Krivo nam je nismo mogli da radimo dve akcije u isto vreme, evo mi ovde brate uradismo danas trojicu, znači eto vi tog tu, molim vas, znači, iz petnih žila i dajete nam ga na telefon, daj da ga kad budete išli daj da mu počaljemo jednu poruku - navodno glasi porula Belivuka.

Belivuk i Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Dado Đilas, Zorana Jevtić

Miljković: Ovo kad smo doživeli, danas je ovo pobeda, da pamtimo datum.

Inače, kako se navodi u optužnicama srpskog, ali i crnogorskog tužilaštva, kobnog 14. oktobra 2020. Belivuk i Miljković su u Crnoj Gori oteli Kapetana i ubili Damira Hodžića i Adisa Spahića. Radulovića su nekoliko meseci držala zarobljenog, izvlačili informacije iz njega i sa njegovog Skaj telefona mamili "škaljarce" u klopku.

Dok je Lazar Vukićević još bio živ, Belivuk i Miljković su saradnicima u Ritopeku poslali svoj selfi u ogledalu, ali i glasovne poruke koje su tražili da puste Vukićeviću.

Miljković: E, Lazo debilu, slušaj sada ovako, kod tebe ćemo da sve sada premostimo, sada posle tebe kad ubijemo, ubićemo ti tatu, onda ti ubijamo brata i sve što si poznavao i voleo ikada, zanči tata i brat ti stižu brzo.

Belivuk: E, ovde Vepar druže, gde si Lazo, jeli bre, sada će da te biju toliko, znači da moliš da te ubiju, a imaš sreće što mi ovde deremo ove glup Crnogorce, pa ne možemo mi. Crkni smrade ciganski, sve ćemo da vas pobijemo sve, sve, znači tatu i brata ti šaljeo eksrepno.

Prema optužnici, osim Vukićevića, pripadnici zloglasnog klana terete se i za ubistva Aleksandra Gligorijevića, Gorana Veličkovića, Zdravka Radojevića, Nikole Mitića, Gorana Mihajlovića i Milana Ljepoje.