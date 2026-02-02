Slušaj vest

S. D. (36) koja se sumnjiči da je sa A. Ž. (26), za kojim je raspisana poternica, sa računa jednog preduzeća ukrala 150.100.000 dinara privedena je danas na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, ali je odlučila da se brani ćutanjem.

- Osumnjičena je saslušana na okolnost krivičnog dela koje joj je stavljeno na teret i tom prilikom nije želela da iznosi odbranu, nakon čega je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičena boravkom na slobodi ometala postupak uticajem na svedoke, sakrila tragove i predmete krivičnog dela, kao i osobite okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu ponovila krivično delo - saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Uhapšena jer je iz firme ukrala više od 1,2 miliona evra

Tužilaštvo će, kako se navodi, u toku istrage ispitati svedoka ovlašćenog predstavnika oštećenog privrednog društva, kao i druge svedoke događaja, prikupiti druge neophodne dokaze i nakon utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja doneti odluku o daljem postupanju.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, podsetimo, u saradnji sa RS, MUP, DP, PU za grad Beograd, UKP – Odeljenje za borbu protiv korupcije je u subotu lišilo slobode S.D. (36), zbog sumnje da je u saizvršilaštvu sa A.Ž. (26), za kojim je raspisana potraga, izvršila krivično delo teška krađa.

- Ona se sumnjiči da je od 9. januara do 26. januara ove godine, kao zaposlena na radnom mestu knjigovođe u privrednom društvu „Shortesh“, bez znanja i odobrenja odgovornih lica u privrednom društvu, otuđila novčana sredstva sa više tekućih računa koji su registrovani u poslovnim bankama, pa pomoću aplikacije za elektronsko bankarstvo, u više navrata vršila uplate novčanih sredstava na tekuće račune fizičkog lica osumnjičenog A.Ž. Novčane iznose je osumnjičeni istog dana podizao na više bankomata i šaltera banaka na teritoriji Beograda - navodi se u saopštenju tužilaštva.