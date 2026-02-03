Slušaj vest

U Osnovnom sudu u Beranama prošle nedelje prikazan je stravičan snimakbrutalnog prebijanja Srpkinje Dejane Ć., koji je, prema rečima prisutnih, šokirao sve u sudnici, usled čega je žrtva, kako i sama kaže, ponovo prolazila kroz agoniju gledajući šta je doživela na radnom mestu!

Napominjemo da je snimak uznemirujući!

Traume

Dejana je, inače, bila prisutna tokom prikazivanja video-zapisa, iako joj je gledanje snimka, kako sama kaže, vratilo traume kroz koje je prošla.

Na snimku se jasno vidi kako optuženi Vaso R. (43) fizički nasrće na Dejanu, udara je više puta, a zatim, dok ona leži bez svesti, nastavlja da je šutira i gazi po glavi.

- Na snimku se vidi da je devojka u trenutku napada već izgubila svest, ali to nije zaustavilo nasilnika. On je nastavio da je udara nogama dok je njeno telo udaralo o stolice i stolove između kojih je pala. Nasilnik se levom rukom pridržavao za sto, u desnoj je držao upaljenu cigaretu, dok je besomučno šutirao nepomičnu žrtvu. Devojka je ostala da leži bez svesti na podu kafića, dok je nasilnik napustio lokal, kao da se ništa nije dogodilo - vidi se na snimku.

Pretučena devojka skupila je snagu da ostane u sudnici do kraja, ali priznaje da joj nije bilo nimalo lako.

- Gledanje snimka bilo je zastrašujuće. Dodatno me je uznemirilo to što je pušten i zvuk, pa sam sve ponovo gledala i slušala. Sedela sam i nemo posmatrala svaki kadar, imala sam osećaj kao da gledam nasilje koje je neko drugi doživeo, a onda su odjednom krenule da mi se tresu ruke i noge, dlanovi su mi se znojili - ispričala je Dejana.

Ona je otkrila i kako se ponašao optuženi dok su u sudnici prikazivani snimci brutalnih batina.

- Sedeo je ispred mene, bukvalno na metar. U jednom trenutku se uhvatio za glavu dok je gledao šta mi je radio. Kada je snimak završen, izašla sam na pauzu od deset minuta jer mi nije bilo dobro - rekla je Dejana.

Teške telesne povrede

Tokom suđenja, sudski veštak je izneo nalaz kojim je potvrđeno da je Dejana zadobila potres mozga, kao i teške telesne povrede.

Dejana se nada da će se proces uskoro privesti kraju i da će, kako kaže, pravda konačno biti zadovoljena.