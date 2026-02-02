Slušaj vest

Teška tragedija dogodila se danas u Čelarevu, kada je M. R. (45), meštanin ovog mesta,nastradao tokom izvođenja radova u jednoj fabrici.

Kako piše na instagram stranici portala 192_rs, nesrećni muškarac stradao je usled strujnog udara dok je obavljao radne zadatke. Kako se saznaje, on nije bio zaposlen u fabrici, već je bio angažovan od strane kompanije na održavanju elektroinstalacija.

- Do tragedije je došlo tokom redovnih radova, a tačne okolnosti pod kojima je radnik došao u kontakt sa električnom energijom za sada nisu poznate - kaže izvor.

Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije koji su obavili uviđaj, dok je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt.