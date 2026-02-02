Slušaj vest

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i uhapsili strane državljane C. N. (26) i S. G. (28), zbog postojanja osnova sumnje da su pripremali izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, 31. januara, u jednom ugostiteljskom objektu u naselju Senjak - piše u saopštenju MUP-a.

Osumnjičeni C.N. Foto: Kurir

Takođe, policija je u blizini ugostiteljskog objekta, pronašla pištolj za koji se sumnja da je C. N. posedovao i koji je planirao da upotrebi prilikom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo, te je protiv njega podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičena S.G. Foto: Kurir

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.