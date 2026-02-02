OTKRIVEN IDENTITET ŠVEĐANINA I DEVOJKE KOJI SU NIŠANILI KEKINOG ČOVEKA: Oglasio se MUP o sprečenoj likvidaciji u restoranu na Senjaku!
Državljanin Švedske C. N. (26) i državljanka Južnoafričke Republike S. G. (28), osumnjičeni su da su planirali da na Senjaku izvrše ubistvo, zbog čega su se danas oglasili i iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i uhapsili strane državljane C. N. (26) i S. G. (28), zbog postojanja osnova sumnje da su pripremali izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, 31. januara, u jednom ugostiteljskom objektu u naselju Senjak - piše u saopštenju MUP-a.
Takođe, policija je u blizini ugostiteljskog objekta, pronašla pištolj za koji se sumnja da je C. N. posedovao i koji je planirao da upotrebi prilikom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo, te je protiv njega podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Muškarac je u lokal na Senjaku ušao maskiran u dostavljača, dok je žena čekala nedaleko na skuteru. Inače, među prisutnima u lokalu, navodno su bili biznismen Žarko V. i Aleksandar Nešović, zvani Baja, koji je važio za bliskog čoveka Dejana Stojanovića Keke.