Dežurni javni tuzilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je da se izvrši uviđaj i izuzmu svi tragovi i predmeti s mesta paljenja automobila noćas u Zemunu, u cilju utvrđivanja identiteta nepoznatih učinilaca krivičnog dela.

- Dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten je od strane policijskih službenika Odeljenja za uviđajno - operativne poslove PU za grad Beograd - UKP da je noćas oko 03.20 časova, u Zemunu, u Ulici Marije Bursać došlo do požara na jednom vozilu koji se potom proširio na još dva parkirana vozila - potvrđeno je iz tužilaštva.