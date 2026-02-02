Slušaj vest

Dežurni javni tuzilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je da se izvrši uviđaj i izuzmu svi tragovi i predmeti s mesta paljenja automobila noćas u Zemunu, u cilju utvrđivanja identiteta nepoznatih učinilaca krivičnog dela. 

- Dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten je od strane policijskih službenika Odeljenja za uviđajno - operativne poslove PU za grad Beograd - UKP da je noćas oko 03.20 časova, u Zemunu, u Ulici Marije Bursać došlo do požara na jednom vozilu koji se potom proširio na još dva parkirana vozila - potvrđeno je iz tužilaštva.

Kako se dodaje, javni tužilac je naložio da se izvrši uviđaj lica mesta, izuzmu svi tragovi i predmeti u cilju utvrđivanja identiteta za sada nepoznatih učinilaca, da se tužilaštvu dostavi izveštaj, te da se, nakon utvrđivanja identiteta učinilaca obavesti javni tužilac radi daljeg davanja naloga.

