Goran Milić bio je pripadnik Crvenih beretki, odnosno Jedinice za specijalne operacije (JSO). Njegov komandat bio je Milorad Ulemek Legija.

Milić je ušao pod njegovu komandu a tada su zajedno otišli na Kosovo. Kako sada ističe, u zatvoru ga je jednom posetio, a kako kaže, izgleda bolje nego ikada:

Foto: Kurir Televizija

- Legiju sam samo jednom video. On izgledao vrlo dobro, čak i bolje nego što je bio u jedinici. Bio je kratko pošišan, obukao je neku legionarsku majicu zbog mene. Kada sam seo, čuvar mi je doneo kolače, pitao sam od koga su, rekao mi je da Legija u zatvoru sprema kolače. Gaji cveće takođe, slika - kaže Milić i dodaje:

- Dok je Rambo od početka do kraja ostao vojnik. Moje posete kod njega se zasnivaju na pričama o Legiji stranaca, o pucanju, oružju. On je do kraja ostao vojnik. Obojica dobro izgledaju. Treniraju, vode računa o ishrani. Vi kad sedite sa njima, imate utisak da ste u gradu u kafiću.

Sa druge strane, ističe da bivši pripadnici JSO Gumar i Milivojević nisu u dobrom psihičkom stanju.

Milorad Ulemek Legija Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

Legija stranaca

Milić je nekon JSO, otišao u žandarmeriju, gde se kratko zadržao, a onda je proveo čitavih 19 godina u Legiji stranaca a čak je i postao instruktor. Bio je profesionalni snajperista na najrazličitijim svetskim ratištima a bučavan je za taktičke vojne borbe:

- Ušao sam u Legiju 2005. godine. Posle raspada JSO bio sam u Žandarmeriji. Posle JSO je to za mene delovalo neozbiljno. Otišao sam odatle jer to više nije bilo to, tako da sam presekao i ušao u Legiju stranca. Ušao sam u glavni regrutni centar, odatle sam otišao na obuku od 4 meseca. Odabrao sam drugi padobranski puk kao najeltiniji. Bio je stacioniran na Korzici - kaže Milić i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Goran Milić Foto: Kurir Televizija

- Nepunih dve godine sam bio u četi za blisku borbu, koja je specijalizovana za ratovanje u urbanim uslovima. Odatle sam konkurisao za snajperistu. Dobio sam ponudu za snajpere većeg kalibra. To je viša snajperska škola, pucao sam daljinama do 1.700 metara. Tek posle te obuke sam imao angažovanja od Bliskog istoka do Afrike.

Milić objašnjava da je snajperista kompletan vojnik, koji označava čitavu nauku, a ne čisto "ubijanje" ljudi:

- Jedan snajperista mora da zna da sam deluje na terenu. Mi delujemo u snajperskim trojkama. Imamo pucača, imamo spotera, koji na licu mesta određuje putanju zrna i imamo šefa grupe koji nosi laki mitraljez i radio uređaj, te nam on čuva leđa prilikom našeg dejstva

31.01.2026. NEISPRICANO GORAN MILIĆ PGM Izvor: Kurir TV

