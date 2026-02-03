Slušaj vest

Roditelji dečaka Dimitrija Glišića (12) iz Loznice koji je u aprilu 2017. godine nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći i dalje čekaju pravdu i mole se da vozač "opel korse" S. A. koji ga je udario jer je navodno, žurio da gleda utakmicu bude adekvatno osuđen!

Suzana Glišić Foto: Kurir Televizija

Nesreća se, podsetimo, dogodila, 15. april 2017. godine kada je dečak vozeći bicikl u lozničkom mestu Voćnjak na njega naleteo tada tek punoletni tinejdžer sa probnom vozačkom dozvolom. Nakon udarca, Dimitrije je ostao na haubi i vozač ga je tako vozio 24 metra, a potom je dečak pao u reku koja se nalazi preko puta. Ono što roditelje dečaka najviše brine i zadaje im dodatnu bol jeste to da su osam godina čekali na podizanje optužnice, a suđenje je počelo tek prošle godine u februaru i još uvek nije završeno.

Čekaju pravdu

- Dugo nam je trebalo da prihvatimo šta nam se desilo i da smo ostali bez sina. Potom je usledila agonija koju smo preživeli dok smo godinama čekali da se prvo podigne optužnica, a sada već godinu dana čekamo pravni epilog. Tokom prethodne godine imali smo tri ročišta i naredno je zakazano sada za februar. On je bomba na putu i nadam se da neće udariti nekoga dok ne dođe presuda za našeg Dimitrija! - kaže Suzana Glišić, majka nastradalog dečaka i dodaje:

- Čekamo pravdu, čekamo osuđujuću presudu za vozača, višestrukog povratnika koji je kriv za smrt našeg Dimitrija i nadamo se da suđenje neće trajati koliko i podizanje optužnice. U međuvremenu vozač je osuđenzbog obaranja pešaka u zoni škole i ima nekoliko prekršaja u saobraćaju - kaže nam Suzana, koja nam je ranije sa suprugom Vladimirom detaljno objasnila kakvu pravnu zavrzlamu su imali, jer se njihov slučaj "šetao iz tužilaštva u tužilaštvo".

Dimitrije Glišić Foto: Privatna Arhiva

- Najpre je Osnovno javno tužilaštvo u Loznici odbacilo krivičnu prijavu protiv vozača. Žalili smo se na tu odluku, ali su žalbe odbačene. Uprkos tome rešili smo da se borimo, angažovali smo advokata iz Beograda i išli dalje. Kucali smo na mnoga vrata i u maju 2021. godine smo podneli krivičnu prijavu protiv vozača. Tri godine nakon toga Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu podiže optužnicu protiv njega i to za teško delo protiv bezbednost javnog saobraćaja - objasnili su Suzana i Vladimir.

29 metara trag kočenja

Prisećajući se tužnog dana naveli su da je njihov Dimitrije bio na bicikli kada je došlo do nesreće, kao i da je nakon silovitog udarca trag kočenja vozila bio čak 29 metara.

- Mi smo samo neutešni roditelji koji su ostali bez sina za čiju smrt niko nije odgovarao. Bol za njim nikad neće prestati. Ni dan ni noć ne spavamo, muči nas to što smo ostali bez deteta. Bila je Velika subota pred Uskrs i Dimitrije je bio sa rođakom. Vozili su bicikl i družili se u školskom dvorištu. Nesreća se dogodila kada je Dimitrije dolazio sa sporednog druma na glavni put Loznica - Zajača. Taj momak je neverovatnom brzinom išao glavnim putem i nije ispoštovao brojne saobraćajne znake, kojih na tih 150 metara ima mnogo: zona škole, autobusko stajalište i naseljeno mesto - kažu roditelji i dodaju da se njihov sin pest dana hrabro borio za život, ali nažalost izdahnuo je 21. aprila 2017. godine.

Dimitrije Glišić Foto: Privatna Arhiva