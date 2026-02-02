Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Lj. M. (47) iz Niša, zbog sumnje da je izvršio tri krivična dela razbojništvo u pokušaju.

Reč je o osumnjičenom koji je uhapšen sinoć, nakon što ga je u pljački dragstora sprečio gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović koji ga je razoružao i pozvao policiju.

Takođe je uhapšen i B. K. (47) iz Svrljiga, koji se sumnjiči da je izvršio dva krivična dela razbojništvo u pokušaju.

- Lj. M. je sinoć ušao u jednu prodavnicu u Nišu i, preteći pištoljem, pokušao da od radnice oduzme novac. U tom trenutku reagovao je četrdesetšestogodišnji D. P., koji se zatekao u objektu, savladao osumnjičenog i oduzeo mu pištolj - piše u saopštenju PU Niš. Kako smo već pisali D. P. je zapravo prvi čovek Niša, Dragoslav Pavlović.

Tokom sukoba, kako se navodi, povrede su zadobili i gradonačelnik i tridesettrogodišnja radnica, a lekarska pomoć ukazana im je u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.

4 dana ranije pokušaj pljačke menjačnice

Drugi osumnjičeni, B. K., tereti se da je 27. januara, sa maskom na licu i pištoljem u ruci,pokušao da opljačka jednu menjačnicu u Nišu. Kada je radnica odbila da mu preda novac, osumnjičeni je pobegao.

- Istog dana, B. K. je, kako se sumnja, maskiran i naoružan pištoljem došao do jedne prodavnice, uočio radnicu, ali je odustao i udaljio se. U oba slučaja, prema sumnjama policije, Lj. M. ga je dovezao automobilom i čekao u blizini objekata - dodaju u saopštenju.