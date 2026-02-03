Slušaj vest

Španska policija zadala je veliki udarac Balkanskom kartelu, kom je pre nekoliko dana zaplenjeno 2.475 kilograma kokaina, 166.000 evra u gotovovini, nakit i satovi vredni više od 100.000 evral. Novi detalji istrage otkrivaju da im je zaplenjeno i osam luksuzniha automobila, oružje, nautička oprema, plovila, GPS uređaji a privremeno blokirane nekretnine vredne skoro 5 miliona evra i četiri kriptovalutna novčanika!

Kako prenose španski mediji, uhapšeno je ukupno 30 ljudi, pripadnika Balkanskog kartela i njihovih saradnika, koji su koristili novu taktiku za šverc kokaina iz Kolumbije u Evropu. Za transport kokaina, kako navode, koristili su prekookeanske brodove koji prevoze tovare sa legalnom robom iz Južne Amerike u Španiju, ali je način utovara i istovara drugačiji od do sada viđenih scenaija.

- Istraga je pokrenuta u oktobru 2024. godine nakon zaplene 88 kilograma kokaina sakrivenog u vozilu u gradu Mihas, u Malagi. Od tog trenutka, istražitelji su identifikovali organizacije koje su Balkanskom kartelu pružale logistiku, odnosno mrežu kolumbijskih državljana koji su bili angažovani za utovar kokaina u brodske kontejnere, ali u gurpu koja je pružala lokgističku podršku tokom transporta i istovara droge - objašnjavaju ko je sve uhapšen osim pripadnika zloglasnog kartela.

Ovaj ogranak kartela, čije vođe čine brojni ljudi iz Srbije i Crne Gore, među kojima su prema tvrdnjama istražitelja i odbegli Radoje Zvicer, Zoran Jakšić koji je prošle godine preminuo u zatvoru u Peruu, ali i nedavno ubijeni Živko Bakić, kokain je utovarao na moru, tehnikom "majmun", nakon čega su angažovani pripadnici kriminalne grupe putovali u Španiju, kako bi presreli brodove i kokain preuzeli pre nego što stigne u Gibraltarski moreuz.

Iskusni istražitelji tvrde da njihov način funkcionisanja može da se uporedi sa vojnim taktikama.

- Ova kriminalna grupa koristila je različite metode za šverc kokaina iz Kolumbije u Evropu, među kojima je i korišćenje mladih plivača, regrutovanih u siromašnim porodicama u Kolumbiji, koji su imali zadatak da utovarauju kokain na brodove na moru. Prvi put, ovaj sistem šverca droge otkriven je kada je 2025. posada jednog broda obavestila obalsku straću da ima "slepe putnike" na palubi. Na tom brodu je otkriveno 1.355 kilograma kokaina - navode oni.

Za istovar kokaina, kako otkrivaju, koristili su manje ali brze čamce.

- Utvrđeno je da koriste tehniku koja podrazumeva bacanje bala kokaina sa trgovačkog broda, a da je onda saradnici manjim čamcima sklupljaju blizu obale, koristeći taktiku tipičnu za vojne operacije i oružje vojnog kvaliteta. Kokain iskrcan na obalu, privremeno su skrivali u skladišta, a zatim drumskim putem transportovali u razne evropske zemlje - otkrili su kako je funkcionisala čitava šefa španski istražitelji.

Tokom 19 pretresa takvih skladišta, kako dodaje, otkrivena je još tona droge i zaplenjena zajedno sa vozilima, oružjem, gorivom, nautičkom opremom i tehnološkim uređajima za praćenje.

- Ukupno 2.475 kilograma zaplenjeno je od početka istrage do faze izvršenja koordinisane policijske intervencije - navode oni i dodaju da je španska policija ovom operacijom "ne samo demolirala strukturu kriminalne grupe, već i sprečila da ogromna količina kokaina uđe u Evropu".

Pored zaplenjene droge, istražitelji su oduzeli značajna finansijska sredstava i imovine velike vrednosti koja se koristi za njihovo finansiranje i transport, čime je zaustavljeno delovanje transatlantske mreže za trgovinu drogom.