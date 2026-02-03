Slušaj vest

ČAJETINA - Na magistralnom putu Čajetina - Zlatibor juče je došlo do teže saobraćajne nezgode kada su se u tunelu sudarila dva vozila.

- U tunelu smo videli policiju i dva zaustavljena vozila. Do udesa je došlo najverovatnije kada je jedno vozilo udarilo drugo sa zadnje strane, kaže za RINU jedan od očevidaca.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi, na svu sreću nema teško povređenih lica.

Tokom trajanja uviđaja, na ovoj deonici je saobraćaj bio obustavljen.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaNIŠLIJKA POŠLA NA PIJACU I POGINULA NA 50 METARA OD ROĐENE KUĆE: Za njenu nesreću sad je osumnjičen vozač, autobus prošao pored nje i više je nije bilo
Elizbaeta.jpg
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD NOVOG PAZARA: Sudarila se dva BMW-a, oba vozila SMRSKANA! Prizori s mesta udesa su stravični, ima povređenih (VIDEO, FOTO)
1000291080.jpg
HronikaTUŽILAŠTVO OTKRILO NOVE DETALJE DRAME NA NOVOM BEOGRADU KOJA SE ZAVRŠILA HOROROM! Vozaču "audija" se bore za život, a evo šta se dešava sa uhapšenim
hapsenje.jpg
HronikaJEZIVA NESREĆA U VELIKOJ MOŠTANICI: Auto završio u jarku, prevrnut na krov
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg