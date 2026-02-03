Na magistralnom putu Čajetina–Zlatibor došlo je do saobraćajne nezgode u tunelu, kada su se sudarila dva vozila. Prema rečima očevidaca, jedno vozilo je udarilo drugo od pozadi. Nema teško povređenih, a saobraćaj je bio privremeno obustavljen.
TEŠKA SAOBRAĆAJNKA U TUNELU KOD ZLATIBORA: Sudarila se dva vozila na magistralnom putu, saobraćaj bio obustavljen (FOTO)
ČAJETINA - Na magistralnom putu Čajetina - Zlatibor juče je došlo do teže saobraćajne nezgode kada su se u tunelu sudarila dva vozila.
- U tunelu smo videli policiju i dva zaustavljena vozila. Do udesa je došlo najverovatnije kada je jedno vozilo udarilo drugo sa zadnje strane, kaže za RINU jedan od očevidaca.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi, na svu sreću nema teško povređenih lica.
Tokom trajanja uviđaja, na ovoj deonici je saobraćaj bio obustavljen.
