U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu doveden je na saslušanje uhapšeni N.J. (34) koji se sumnjiči da je u subotu pijan sa nožem pretio bivšoj devojci u restoranu u kom ona radi. Prema N. J., zbog sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti, doneto je rešenje o zadržavanju od strane PS Zemun.

- Podnetom krivičnom prijavom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 31.janaura 2026. godine, oko 09.30 časova, u ugostiteljskom objektu na teritoriji Zemuna, pod dejstvom 2,11 promila alkohola u organizmu, ugrozio sigurnost svoje emotivne partnerke - oštećene V.M. na taj način što je došao do ugostiteljskog objekta u kojem ona radi, potom joj uputio pretnje po život i telo držeći nož u ruci, nakon čega je napustio mesto događaja - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Iznoseći svoju odbranu, kako se dodaje, okrivljeni je izjavio da su delimično tačni navodi krivične prijave.