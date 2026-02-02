Slušaj vest

Nakon što je lice za kojim je raspisana potraga legitimisano na teritoriji Republike Srbije, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je dao nalog policijskim službenicima PS Zemun da donesu rešenje o zadržavanju državljanina Hrvatske - G.A. (57) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 16. maja prošle godine ugrozio sigurnosti svoje bivše emotivne partnerke M.P. (53) na taj način što joj je najpre putem telefona uputio pretnje, potom došao na njenu adresu, izbušio joj gume na automobilu i udarao u ulazna vrata zahtevajući od oštećene da ih otvori - saopšteno je iz tužilaštva.