Nakon što je lice za kojim je raspisana potraga legitimisano na teritoriji Republike Srbije, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je dao nalog policijskim službenicima PS Zemun da donesu rešenje o zadržavanju državljanina Hrvatske - G.A. (57) zbog  sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 16. maja prošle godine ugrozio sigurnosti svoje bivše emotivne partnerke M.P. (53) na taj način što joj je najpre putem telefona uputio pretnje, potom došao na njenu adresu, izbušio joj gume na automobilu i udarao u ulazna vrata zahtevajući od oštećene da ih otvori - saopšteno je iz tužilaštva. 

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je negirao da je izvršio krivično delo na način na koji je to opisano u krivičnoj prijavi, nakon čega je javni tužilac nadležnom sudu podneo predlog da prema okrivljenom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo.

