Suđenje Nikoli Štimcu, optuženom za nanošenje teških telesnih povreda koje su dovele do smrti Zorana Nedeljkovića 25. aprila 2023. godine, nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu saslušanjem svedoka, policijskog službenika Miloša Đurića i majke okrivljenog, Desanke Štimac, kada su se mogli čuti različiti iskazi svedoka.

Zoran Nedeljković pretučen na Zvezdari

Policajac Miloš Đurić izjavio je pred sudom da je te večeri prvi stigao na lice mesta po prijavi građana da povređeni muškarac dezorijentisano hoda kolovozom. Kako je rekao, odmah je prepoznao Zorana Nedeljkovića, koga je poznavao od ranije.

- Kolega i ja smo ga sklonili sa puta i pokušali da mu ukažemo pomoć. Glava mu je bila potpuno krvava, oči zatvorene od povreda. Potrošili smo dva pakovanja maramica da mu obrišemo lice, ali nije bilo dovoljno - rekao je svedok.

Đurić je naveo da je Nedeljković bio u vidno alkoholisanom i histeričnom stanju, dezorijentisan i nesvestan gde se nalazi, zbog čega su mu privremeno stavljene lisice, koje su ubrzo skinute. Hitna pomoć je, kako je rekao, tražila policijsku pratnju.

- Govorio je: "Pomozite mi, vidite šta su mi uradili", i rekao mi je broj kuće gde se sve dogodilo. Nije znao gde se nalazi, oči su mu bile zatvorene. Ne sećam se da li mi je prilazila Desanka Štimac. Okrivljenog Štimca pronašao sam u dvorištu - dodao je policajac.

Svedok je potvrdio da je u dvorištu porodice Štimac razgovarao sa Nikolom Štimcem, koji mu je rekao da je došlo do sukoba, da je Nedeljković došao pijan i da su se potukli. Đurić je naveo da na okrivljenom nije primetio vidne povrede, niti se jasno seća tragova krvi u dvorištu.

Zoran Nedeljković

Tvrdi da je njen sin udario jednom

Majka okrivljenog, Desanka Štimac, odlučila je da svedoči, a njeno svedočenje bilo je veoma zbunjujuće. Ona je ispričala da je u večeri u kojoj je došlo do prebijanja, sa suprugom došla iz nabavke i da je, dok je njen suprug otišao da preparkira automobil, primetila Nedeljkovića kako dolazi iz prolaza.

- Došao je iz prolaza, bio je pijan i pretio: „Pobiću vas sve“. Sin je izašao do kapije, raspravljali su se. Rekla sam da ću zvati policiju. Čula sam galamu, čučnula sam, nije mi bilo dobro. Sledeće što sam videla bio je Zoran krvavog nosa kod ograde - ispričala je ona i dodala:

- Napad se dogodio u našem dvorištu, to ima na snimcima koje je objavio Zoranov sin. Zoran je udario Nikolu, a čini mi se da mu je Nikola vratio udarac. Zoran je krenuo, zamahnuo je, mislim da je udario mog sina u glavu, a Nikola mu je vratio. Zoran je imao krvi na nosu. Zateturao se i pao, sedeo je kod ograde. Nisam sve videla, ja sam čučala i vrištala. Nikola je Zoranu izneo ubrus i vodu. Zoranovoj porodici nismo izjavili saučešće jer nismo znali šta da radimo i kako da se ponašamo. Policiju sam zvala, kao što sam rekla, iz dvorišta, sa mobilnog telefona.

Fotografije u trenutku tuče, potom i unakaženog Zorana dok leži u bolnici, kao i krvavih stvari

Navela je da se porodica Štimac, nakon Nedeljkovićeve smrti, oseća ugroženo i da trpe pretnje, tvrdeći da ih "Zoranov sin targetira na društvenim mrežama".

- Moj sin nije ubica! Ne sudi mu se za ubistvo. Napravili su nam pakao od života - rekla je Štimac, dodajući da se plaši za bezbednost unuka.

Tokom njenog svedočenja nastala je prava drama u sudnici, a Zoranova supruga u jednom trenutku je napustila prostoriju, navodeći da više ne može da sluša, kako je rekla, neistine.

Punomoćnik porodice Nedeljković zatražio je suočenje Desanke Štimac i Zoranove supruge Mirjane, zbog, kako je naveo, oprečnih iskaza o ranijim incidentima, ali sud o tome još nije odlučio.

Suđenje se nastavlja 2. marta, kada bi kao svedok trebalo da bude saslušan policijski službenik Marko Ristić.

Sudija je najavio da naknadno predloženi svedoci neće biti saslušani.

Podsetimo, pokojni Nedeljković i okrivljeni imali su sukob otakako je pokojni kupio plac koji se graniči sa dvorištem okrivljenog.