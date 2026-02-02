Hronika
UŽAS U SREMSKOJ MITROVICI! TELO MUŠKARCA NAĐENO NA OBALI SAVE: Ekipe policije i Hitne odmah izašle na teren, lekari mogli samo da konstatuju smrt (FOTO)
Na obali reke Save u Sremskoj Mitrovici danas oko 16.30 časova pronađeno je telo muškarca, saznaje Kurir.
Telo je uočeno na kraju gradske plaže, nakon čega su na lice mesta odmah izašle policijske patrole i ekipa Hitne pomoći. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt.
Foto: Kurir
Prema nezvaničnim informacijama, reč je o muškarcu koji je u trenutku pronalaska bio obučen u plavo radničko odelo. Njegov identitet za sada nije poznat.
Policija je obezbedila mesto događaja, a u toku je uviđaj. Očekuje se dolazak forenzičkih ekipa koje će utvrditi tačne okolnosti i uzrok smrti.
Foto: Kurir
Više detalja biće poznato nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.
