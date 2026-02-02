Slušaj vest

Na obali reke Save u Sremskoj Mitrovici danas oko 16.30 časova pronađeno je telo muškarca, saznaje Kurir.

Telo je uočeno na kraju gradske plaže, nakon čega su na lice mesta odmah izašle policijske patrole i ekipa Hitne pomoći. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Sremska mitrovica (1).jpeg
Foto: Kurir

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o muškarcu koji je u trenutku pronalaska bio obučen u plavo radničko odelo. Njegov identitet za sada nije poznat.

Policija je obezbedila mesto događaja, a u toku je uviđaj. Očekuje se dolazak forenzičkih ekipa koje će utvrditi tačne okolnosti i uzrok smrti.

Sremska mitrovica (2).jpeg
Foto: Kurir

Više detalja biće poznato nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaULICA U KOJOJ JE STRADALA CRNOGORKA KAO DA JE UKLETA! Jezivi niz smrti u centru Beograda, misterija koja ledi krv u žilama!
palilula.jpg
Hronika"3 DEVOJKE SU ŽIVELE U STANU, ŠTA LI SE DEŠAVALO, PITAM SE?" Komšinica nastradale Crnogorke na Paliluli otkrila nove detalje misteriozne smrti: Videla sam je...
telo devojka.jpg
HronikaPRVE SLIKE S MESTA MISTERIOZNE SMRTI CRNOGORKE (24) NA PALILULI! Ljudi šetali ulicom kada je odjednom PALO TELO: Poginula je na moje oči! Ne mogu da dođem sebi
WhatsApp Image 2026-01-27 at 09.29.59 copy 2.jpg
HronikaOTKRIVENO KO JE DEVOJKA (24) ČIJE TELO JE NAĐENO NA PALILULI! Čuo se udarac, pa KRICI IZ ZGRADE: Cimerke jedine znaju šta se dešavalo u stanu
policija