Slušaj vest

Na obali reke Save u Sremskoj Mitrovici danas oko 16.30 časova pronađeno je telo muškarca, saznaje Kurir.

Telo je uočeno na kraju gradske plaže, nakon čega su na lice mesta odmah izašle policijske patrole i ekipa Hitne pomoći. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Foto: Kurir

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o muškarcu koji je u trenutku pronalaska bio obučen u plavo radničko odelo. Njegov identitet za sada nije poznat.

Policija je obezbedila mesto događaja, a u toku je uviđaj. Očekuje se dolazak forenzičkih ekipa koje će utvrditi tačne okolnosti i uzrok smrti.

Foto: Kurir

Više detalja biće poznato nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.