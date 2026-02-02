Slušaj vest

U velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, uhapeni su Andrija S. (21) i Filip S. (21) zbog sumnje da su u decembru prošle godine pokušali da ubiju Vuka Bajruševića.

Podsetimo, Bajrušević je ranjen u sred bela dana u kafiću u Novopazarskoj ulici na Vračaru.

Prema nezvaničnim informacijama, maskirani napadač mu je prišao dok je sedeo u lokalu i ispalio hice u njega.

Ne propustiteHronikaOTKRIVAMO ŠTA SE DEŠAVA SA VUKOM BAJRUŠEVIĆEM 13 DANA POSLE RANJAVANJA NA VRAČARU: Prva žrtva otmice zemunskog klana upucana u svom kafiću!
Vuk Bajrušević
HronikaVUK BAJRUŠEVIĆ DAO SNIMKE SA KAMERA IZ KAFIĆA POLICIJI, PA ZBOG TOGA OPOMENUT?! Pozadina ranjavanja u kafiću na Vračaru, za pucačem se još traga!
Vuk Bajrušević
HronikaMASKIRANI NAPADAČ DANIMA PRATIO ŽRTVU, A PUCAO ZBOG OPOMENE?! Vuk Bajrušević se našao na meti zbog reketiranja?! Ovo je jedan pravac istrage
Vuk Bajrušević
Hronika"DŽUKELO, UZMI MILION I PO ILI ĆU VAS SVE POBITI!" Isplivavaju šok detalji o upucanom vlasniku lokala na Vračaru, ovo je prethodilo pucnjavi na Bajruševića
Vuk Bajrušević