KURIR SAZNAJE! U VELIKOJ AKCIJI U BEOGRADU UHAPŠENI NAPADAČI NA VUKA BAJRUŠEVIĆA
U velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, uhapeni su Andrija S. (21) i Filip S. (21) zbog sumnje da su u decembru prošle godine pokušali da ubiju Vuka Bajruševića.
Podsetimo, Bajrušević je ranjen u sred bela dana u kafiću u Novopazarskoj ulici na Vračaru.
Prema nezvaničnim informacijama, maskirani napadač mu je prišao dok je sedeo u lokalu i ispalio hice u njega.
