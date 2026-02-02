Slušaj vest

U centu Beograda, kako Kurir saznaje, u novoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i PS Stari grad zaplenjena je velika količina droge.

Kako saznajemo, u jednom stanju na Dorćolu tokom pretresa je pronađeno i zaplenjeno 2,6 kilograma marihuana.

Jedna osoba je uhapšena i zadržana.

Kurir.rs

