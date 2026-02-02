U centru Beograda, tokom akcije Višeg javnog tužilaštva i Policijske stanice Stari grad, zaplenjeno je 2,6 kilograma marihuane u jednom stanu na Dorćolu. Jedna osoba je uhapšena i zadržana, prema izvorima Kurira.
NOVA AKCIJA VJT I POLICIJE U BEOGRADU: Velika količina droge u stanu na Dorćolu
U centu Beograda, kako Kurir saznaje, u novoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i PS Stari grad zaplenjena je velika količina droge.
Kako saznajemo, u jednom stanju na Dorćolu tokom pretresa je pronađeno i zaplenjeno 2,6 kilograma marihuana.
Jedna osoba je uhapšena i zadržana.
