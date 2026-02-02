Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP Srbije

“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su Z. M. (40), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla 2,6 kilograma biljne materije nalik na marihuanu.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu”, izjavio je Dačić.

