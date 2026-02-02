Slušaj vest

Na magistralnom putu od Prijepolja prema Kolovratu, došlo je do saobraćajne nezgode.

Saobraćaj se na ovoj deonici odvija usporeno, a na licu mesta nalazi se veći broj pripadnika saobraćajne policije i službenih vozila.

Policija reguliše saobraćaj i obezbeđuje mesto nezgode, a vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje.

Za sada nema informacija o tome da li u udesu ima povređenih.

Kurir/Ppmedia

