TEŽI UDES NA MAGISTRALNOM PUTU KOD PRIJEPOLJA Policija obezbeđuje mesto, saobraćaj usporen VIDEO
Na magistralnom putu od Prijepolja prema Kolovratu, došlo je do saobraćajne nezgode.
Saobraćaj se na ovoj deonici odvija usporeno, a na licu mesta nalazi se veći broj pripadnika saobraćajne policije i službenih vozila.
Policija reguliše saobraćaj i obezbeđuje mesto nezgode, a vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje.
Za sada nema informacija o tome da li u udesu ima povređenih.
Kurir/Ppmedia
