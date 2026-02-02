Slušaj vest

Redakcija emisije "Crna hronika" došla je do ekskluzivnog snimka nasilja. Na video zapisu vidi se kako četvorica napadača u napuštenom hangaru tuku muškarca (45) i zadaju mu teške telesne povrede opasne po život.

Izvor za Crnu hroniku napominje da još uvek nije poznato da li je policija upoznata sa slučajem.

UZNEMIRIJUĆ SADRŽAJ Četvorica napadača prebila u apuštenom hangaru pretukla muškarca - Ekskluzivni snimci stravičnog nasilja: Brate, nisam to uradio! Izvor: Kurir televizija

Kako se vidi na snimku, muškarac leži na podu dok više napadača naizmenično zadaje udarce.

Na snimku se takođe čuje kako žrtva govori "nemoj brate, nisam to uradio, prestanite, brate nisam to uradio, dece mi" dok se između reči čuju i bespomoćni krcici muškarca koji je, po svemu sudeći, u teškim bolovima.

Na snimku se vidi da su udarci dovoljno opasni kako bi ugrozili život napuštenog muškarca, a sve vreme je noga napadača na vratu napadnutog.

