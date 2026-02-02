U velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno najmanje pet osoba zbog dilovanja droge. Zaplenjeno sedam kilograma marihuane, pretresi na više lokacija i dalje traju
Hronika
KURIR SAZNAJE! NA TERITORIJI BEOGRADA U TOKU VELIKA AKCIJA HAPŠENJA: Otkrivamo ko je na udaru, pretresi na više lokacija u toku!
Na teritoriji Beograda, kako Kurir saznaje, u toku je velika akcija usmerena na borbu protiv narko-dilera koju sprovode UKP i Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Kako saznajemo, do sada je uhapšeno najmanje petoro osumnjičenih, dok je za nekoliko potraga u toku.
- Kod dvojice osumnjičenih pronađeno je i zaplenjeno sedam kilograma marihuane - orkriva izvor Kurira.
Prema nezvaničnim informacijama, lisice su stavljene i trojici pripadnika kriminalne grupe koja diluje heroin na teritoriji prestonice, dok se za nekoliko njihovih saradnika traga.
Pretresi na više lokacija, kako saznajemo, i dalje traju.
Kurir.rs
