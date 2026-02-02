Slušaj vest

Na teritoriji Beograda, kako Kurir saznaje, u toku je velika akcija usmerena na borbu protiv narko-dilera koju sprovode UKP i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Kako saznajemo, do sada je uhapšeno najmanje petoro osumnjičenih, dok je za nekoliko potraga u toku.

- Kod dvojice osumnjičenih pronađeno je i zaplenjeno sedam kilograma marihuane - orkriva izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, lisice su stavljene i trojici pripadnika kriminalne grupe koja diluje heroin na teritoriji prestonice, dok se za nekoliko njihovih saradnika traga.

Pretresi na više lokacija, kako saznajemo, i dalje traju.