Osnovni sud u Uroševcu odobrio je zahtev Osnovnog tužilaštva za pritvor okrivljenih kosovskih državljana L.M., B.H., S.F., i državljana Srbije D.T. i M.M., osumnjičenih za pokušaj teške krađe, prenosi Reporteri.

Ova mera je izrečena optuženima nakon ročišta i analize spisa predmeta od strane sudije za prethodni postupak Zajrete Muhadžeri.

„Postoji osnovana sumnja da su 1. februara 2026. godine, oko 01:45 časova, u Kačaniku, u prodavnici zlata, okrivljeni u saizvršilaštvu i pokušaju, sa ciljem protivpravnog prisvajanja imovine za sebe ili drugog, uz upotrebu sile i provale, pokušali da prodru u prodavnicu zlata, na način što je okrivljeni B.H., kontinuirano komunicirao telefonom sa okrivljenim M.M., da izvrši ovu krađu i pripremio se metalnim šipkama (hebel), kleštima, pet različitih ključeva, tri odvijača, oštrim skalpelom i rukavicama, gde su okrivljeni M.M. i D.T., polomili gvozdene rešetke na prozorima pokušavajući da uđu u prodavnicu zlata, dok su trojica okrivljenih stajali u pikapu posmatrajući situaciju, a vozač ovog vozila bio je B.H.“, navodi se u saopštenju suda.

Ovim radnjama se sumnja da su počinili krivično delo saučesništva i pokušaja „Teške krađe“.

„Sudija za prethodni postupak je usvojio zahtev državnog tužioca za određivanje mere pritvora protiv okrivljenih kao osnovan u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku, i istima je određena mera pritvora u trajanju od jednog meseca“, saopštio je sud.

Kurir.rs/Kosovo online/Foto: Ilustracija

