„Postoji osnovana sumnja da su 1. februara 2026. godine, oko 01:45 časova, u Kačaniku, u prodavnici zlata, okrivljeni u saizvršilaštvu i pokušaju, sa ciljem protivpravnog prisvajanja imovine za sebe ili drugog, uz upotrebu sile i provale, pokušali da prodru u prodavnicu zlata, na način što je okrivljeni B.H., kontinuirano komunicirao telefonom sa okrivljenim M.M., da izvrši ovu krađu i pripremio se metalnim šipkama (hebel), kleštima, pet različitih ključeva, tri odvijača, oštrim skalpelom i rukavicama, gde su okrivljeni M.M. i D.T., polomili gvozdene rešetke na prozorima pokušavajući da uđu u prodavnicu zlata, dok su trojica okrivljenih stajali u pikapu posmatrajući situaciju, a vozač ovog vozila bio je B.H.“, navodi se u saopštenju suda.