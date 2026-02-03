Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u klisuri reke Despotovice na magistralnom putu između Čačka i Gornjeg Milanovca, gde su se direktno sudarila dva putnička vozila.

- U sudaru su učestvovali Fiat Stilo i još jedno putničko vozilo, a prema informacijama sa lica mesta ima povređenih. Ekipe Hitne pomoći nalaze se na terenu i pružaju medicinsku pomoć učesnicima nezgode - kazali su za RINU očevici.

saobraćajna nesreća
Foto: RINA

Policija je izašla na mesto sudara i u toku je uviđaj, nakon kog će biti poznato više detalja o okolnostima pod kojima je došlo do nezgode.

Saobraćaj na ovoj deonici nije obustavljen, već se odvija usporeno uz naizmenično propuštanje vozila.

Kurir.rs/RINA

