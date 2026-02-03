Slušaj vest

Ova neuobičajena i izuzetno opasna situacija otvara pitanje kako na vreme prepoznati da je srce u opasnosti.

Koji su to simptomi i kako ih prepoznati, za "Redakciju", otkrila je dr Milena Pandrc, internista kardiolog.

"Ovakve simptome ne možemo sa sigurnošću da predvidimo"

Analizirajući simptome i da li nas oni mogu dovesti u opasnost, Milena je navela da svaka vrsta neprijatnosti koja nam se desi tokom vožnje mora zahtevati našu brzu reakciju.

– Najčešće mi to negde već i znamo. Obično postoje simptomi koji traju duže vreme: bolovi u grudima, gušenje, brzo zamaranje, oticanje nogu. Kada će ti simptomi eskalirati i dovesti nas u životnu opasnost, to ne možemo sa sigurnošću da predvidimo. Ukoliko se takvo stanje dogodi tokom vožnje ili primetimo bilo kakvu neprijatnost koja se tiče našeg zdravstvenog stanja, neophodno je da odmah zaustavimo vozilo, obezbedimo ga i pozovemo Hitnu pomoć, kao i da alarmiramo ljude oko sebe - rekla je Milena i dodala:

dr Milena Pandrc, internista kardiolog Foto: Kurir Televizija

- Prosto, mi u tom trenutku ne možemo znati da li je došlo do zapušenja krvnog suda na srcu, naglog skoka pritiska ili je u pitanju napad panike, ali svaka neprijatnost ili anksioznost tokom vožnje, koja može da ugrozi i nas i druge učesnike u saobraćaju, zahteva da odmah prekinemo vožnju i potražimo pomoć.

Istakla je da pacijenti koji pate od brojnih koronarnih bolesti moraju da prođu kardiološki i endokrinološki pregled, odnosno kompletan internistički pregled, nakon čega nadležni lekar procenjuje da li su sposobni za vožnju.

- Postoje osobe koje u određenim okolnostima ne bi trebalo ni da dobiju vozačku dozvolu. To su pre svega starije osobe sa brojnim pridruženim bolestima. One moraju biti naročito oprezne, posebno ako imaju nestabilnu koronarnu bolest, učestale bolove u grudima ili, na primer, oscilacije šećera u krvi.

Milena je takođe dodala da redovni preventivni pregledi i adekvatna terapija mogu značajno da smanje verovatnoću ovakvih događaja.

Kardiolog otkrio kako prepoznati simptome srčanih bolesti i da li svako može imati vozačku dozvolu? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.