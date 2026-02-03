Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušani u nadležnom tužilaštvu
Kurir saznaje
NOVA HAPŠENJA ZBOG KORUPCIJE! Privedeno troje osumnjičenih zbog sumnje da su oštetili budžet za 31,5 milion dinara!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP Odeljenje za borbu protiv korupcije, uhapsili su tri lica u okviru borbe protiv korpucije i finansijskog kriminala, saznaje Kurir!
Sumnja se da su privedeni u prethodnom periodu oštetili budžet za više od 31,5 miliona dinara.
Akcija je izvedena u saradnji sa nadležnim tužilaštvima iz Kraljeva i Novog Sada.
