Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je danas u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen osumnjičeni Steva Panić zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo Trgovina uticajem iz člana 366 stav 3 Krivičnog zakonika.

Kako je saopšteno, tokom do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je dana 3.10.2023. godine osumnjičeni Steva Panić u svojstvu predsednika opštine Bač, koristeći svoj službeni položaj i pretpostavljeni uticaj, tokom održavanja 34. sednice Skupštine opštine Bač, posredovao da se ne izvrši službena radnja koja je morala biti izvršena.

Naime, osumnjičenom se stavlja na teret da je tom prilikom, a nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, pozvao odbornike Skupštine opštine Bač da ne glasaju za predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bač, kojom bi kao najveća ponuda bila prihvaćena ponuda jednog privrednog subjekta iz Bača po izlicitiranoj ceni u visini od 427.000,00 evra, usled čega taj predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti nije usvojen.

Nakon sprovedenog novog postupka javnog nadmetanja, čiji je predmet bila ista nepokretnost iz javne svojine opštine Bač, između istog privrednog subjekta iz Bača i opštine Bač, zaključen je Ugovor o kupovini te nepokretnosti po ceni od 203.300,00 evra, čime je pričinjena imovinska šteta opštini Bač u iznosu od oko 23.000.000,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.