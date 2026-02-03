Slušaj vest

Poznati pevač Zdravko Čolić na čiju je kuću jutros bačena bomba, prema nezvaničnim informacijama, u trenutku napada spavao je u kući! Kako saznajemo, napad se dogodio rano jutros, oko 5 sati, dok su svi spavali, ali je policiji prijavljen tek pre nekoliko sati.

Policija i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prikupljaju dokaze i vrše uviđaj u kući Zdravka Čolića na Dedinju, na koju je jutros bačena bomba.

Prema nezvaničnim informacijama, u bombaškom napadu na kuću niko nije povređen, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta.

Kuća Zdravka Čolića Foto: Kurir

Komšije Zdravka Čoliča kažu da se jutros čula jaka detonacija.

- Sve nas je prepalo kada se zatreslo, a potom se čula buka i lomljava. Ovo je miran kraj, nikada nismo ni pomislili da bi neko mogao da napadne komšiju - kaže jedan komšija.

Kako saznajemo na licu mesta, istražitelji prikupljaju dokaze, traže materijalne tragove i snimke sa okolnih sigurnosnih kamera.

Prema nezvaničnim informacijama, u kući je u trenutku napada bila pevačeva ćerka. Inače, Kurir je pokušao da kontaktira pevača preko njegove PR službe, ali poznat broj nije bio dostupan.