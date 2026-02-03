Slušaj vest

Oko kuće poznatog pevača Zdravka Čolića na Dedinju u Beogradu, na koju je jutros oko pet sati ujutru bačena bomba, sve vrvi od policije.

Ulica kroz koju se dolazi do kuće, praktično je zatvorena i kroz nju ne može da se prođe. Uviđaj polcije i dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako saznajemo, počeo je u dvorištu vile.

Kako je Kurir pisao, povređenih u bombaškom napadu na sreću nije bilo, iako je u trenutku napada, u kući bila pevačeva mlađa ćerka. Prema nezvaničnim informacijama, oštećena je fasada kuće, automobil i jedan deo dvorišta.

Bačena bomba na vilu Zdravka Čolića Izvor: Kurir televizija

- Celo sokače ove ulice na Dedinju je pokriveno nadzornim kamerama. Svaki ugao, sve je pod nadzorom 24 sata, pa će istražitelji tokom uviđaja odneti snimke kako bi utvrdili ko je osoba koja je bacila bombu koja je završila u dvorištu estradnog umetnika koji ovde živi sa porodicom. Takođe, utvrđuje se i motiv ovog napada, kao i da li je pevač bio meta ili je eventualno bombaš promašio kuću - kaže naš sagovornik.

Oko kuće su prisutni i pripadnici kontra diverzione ekipe MUP-a koji bi, prema nezvaničnim informacijama, trebalo da provere da na licu mesta nema neeksplodiranih naprava i da li je bezbedno da se boravi u dvorištu i okolini.

Kako je Kurir pisao, komšije su ispričale da su čule jaku eksploziju rano jutros.

- Istražitelji će svakako uzeti izjavu vlasnika kuće, koja je vrlo važna za dalji tok istrage. Zdravku Čoliću svakako će biti postavljeno pitanje da li je eventualno u prethodnom periodu primao neke pretnje ili imao sukob sa nekim - zaključuje naš sagovorni.