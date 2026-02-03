Slušaj vest

Kako je Kurir prvi objavio, na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba. Prema nezvaničnim informacijama u bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta.

Uviđaj na licu mesta vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Reporter Kurir televizije, Vasilije Kićanović, našao se na licu mesta, a tom prilikom i otkrio najnovije informacije o ovom slučaju:

KURIR TV NA LICU MESTA! OGROMNA MATERIJALNA ŠTETA NA FASADI I AUTOMOBILIMA! Izvor: Kurir televizija

- Na Dedinju, na opštini Savski Venac, došlo je do nesreće kada je u jutarnjim časovima bačena bomba na kuću Zdravka Čolića. Kako saznajemo, nema povređenih a načinjena je veća materijalna šteta na kući i automobilima i fasadi - kaže Kićanović i dodaje:

- Na terenu je više policijskih ekipa koji vrše uviđaj kao i tužilac Višeg javnog tužilaca, pokušavaju da nađu napadače i utvrde kako je do nesreće došlo.

Očevici kažu da se čula detonacija, a pevača je, kako se saznaje, upravo ta detonacija probudila. Srećom, niko nije povređen.

1/12 Vidi galeriju Kuća Zdravka Čolić Foto: Printscren

Luksuzna vila

Podsetimo, Čola živi u mirnom delu naselja sa suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom Zvezdanom i mlađom ćerkom Larom. Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dve kapije i visoke mere bezbednosti, koju on nikad nije isticao u javnosti.

Luksus, bazen i prelepa terasa je nešto što odlikuje dom Čolića.

Sigurno jedan od najlepših delova kuće je dvorište u kome se nalazi bazen. Porodica dosta vremena provodi okružena prirodom, a Una svaki put koristi lepo vreme kako bi osunčala svoje zgodno telo.

Dom Čolića obiluje ogledalima, pa mlada Una koristi svaku priliku da uradi poneki "selfi". Za vreme letnjeg perioda, u dvorištu se nalazi i trambolina, za koju niko do sada nije znao da postoji. Nju je Una verovatno koristila kada je bila mlađa.

SA LICA MESTA: Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs