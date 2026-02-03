EVO KOJI JE EKSPLOZIV BAČEN NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA: Komšije sa Dedinja šokirane, u dvorištu pronađeni ostaci paklene naprave (videofoto)
Na kuću popularnog pevača Zdravka Čolića na Dedinju, bačena je ofanzivna ručna bomba kašikara, saznaje nezvanično Kurir. Prema informacijama sa lica mesta, policija je u dvorištu kuće pronašla kašiku.
- Sumnja se da je napadač bombu kašikaru bacio preko ograde kuće. Ona je eksplodirala u dvorištu i oštetila fasadu, deo dvorišta i parkirani automobil - kaže izvor Kurira.
On objašnjava da ovakva bomba ne može slučajno da se aktivira i da je jasno da je neko namerno izazvao eksploziju u dvorištu kuće.
Prema njegovim rečima, u ulici u kojoj je vila poznatog pevača, sve vrvi od policije koja sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripkuplja dokaze i tragove na mestu napada.
Na terenu su pored policajaca i pripadnici Policijske brigade koji na glavama nose šlemove.
Žitelji beogradskog elitnog naselja Dedinje za Kurir kažu da su van sebe nakon što su videli velike snage policije u kraju.
- Isprva nismo znali šta se dešava, ali smo onda čuli da je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića. Nismo se čuli sa Zdravkom, iako smo komšijski u kontaktu. Oni su divni ljudi i šokirani smo što je došlo do ovog bombaškog napada. Znamo da je neko od njih bio u kući kada je bačena bomba u njihovo dvorište. Sigurno su se potresli, ali je najbitnije da niko nije povređen - kažu nam žitelji Dedinja koji navode da ih je ovaj napad zabrinuo.
- Sve nam je pod kamerama, mi ovde jako lepo i mirno živimo, pa nas je ovaj napad uplašio. Pored Čolića, u kraju žive i neki političari, ali i sumnjiva kriminalna lica, ali ne bih o tome. Mogu da pomislim da je u pitanju možda pogrešan čovek i pogrešna kuća. Ne deluje da bi se takav vrsni umetnik nekome zamerio toliko da ga napadaju i to ured bela dana - ispričao je komšija poznatog pevača.
U trenutku napada, u kući je bila ćerka poznatog pevača koja je spavala, dok je Zdravko Čolić navodno na putu.